Muere Simon Fisher-Becker, actor de 'Harry Potter', a los 63 años

El actor británico Simon Fisher-Becker, conocido por interpretar al Fraile Gordo en "Harry Potter y la piedra filosofal" y a Dorium Maldovar en "Doctor Who", falleció a los 63 años, según confirmaron su esposo, Tony, y su representante, Kim Barry.

Barry, de Jaffrey Management, expresó su tristeza en un comunicado, recordando su amistad con Fisher-Becker y su trayectoria en la actuación. "Hoy perdí no solo a un cliente, sino a un amigo cercano de 15 años", declaró.

Tony, esposo del actor, también compartió la noticia en redes sociales con un emotivo mensaje: "Tengo una noticia muy triste. A las 2:50 de esta tarde, Simon falleció".

Fisher-Becker fue una figura querida en el mundo del entretenimiento, con una carrera que incluyó papeles en One Foot in the Grave, The Bill, Doctors y Los Miserables.

Saddened to hear of the passing of #DoctorWho Actor, Simon Fisher-Becker. 💔💔



Loved him as Dorium Maldovar in the show, and we were honoured to have him as a special guest in the 'Ask & Answer' section of the DWO Forums.



Our deepest condolences to Simon's family & friends. pic.twitter.com/udFK9eqwNx