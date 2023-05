Muere Tina Turner, la reina del rock and roll

Un representante de la cantante notificó que la interprete de 'What's Love Got to Do with It' murió durante este miércoles 24 de mayo.

La cantante de rock, Tina Turner, falleció este miércoles 24 de mayo a los 83 años de edad, dio a conocer uno de los representantes de la compositora.

Turner, cantante y artista se asoció con su esposo Ike Turner para una carrera llena de éxitos y presentaciones en vivo en las décadas de 1960 y 1970 y sobrevivió a su terrible matrimonio para triunfar en la edad adulta con la canción que encabezó todas las listas de éxitos.



Turner falleció el martes en su hogar en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, tras padecer una larga enfermedad, de acuerdo con su representante. Adquirió la ciudadanía suiza hace una década.

Pocas estrellas llegaron tan lejos como ella; nació como Anna Mae Bullock en un hospital de una región segregada de Tennessee y pasó sus últimos años en una residencia de más de 24 mil metros cuadrados en Lago Zúrich, y superó muchos obstáculos.

Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y en la ruina financiera por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí sola cuando estaba en sus 40 años, en un momento en el que la mayoría de sus colegas ya iban cuesta abajo, y siguió siendo la principal atracción para quienes buscaban acudir a conciertos muchos años después.

Turner, a menudo llamada la 'Reina del rock and roll', fue una de las artistas discográficas más importantes de todos los tiempos, conocida por éxitos como 'What's Love Got to Do with It' y '(Simply) The Best'.

No se dieron a conocer las causas del fallecimiento de la artista, misma que es considerada leyenda de la música.

El boom de su fama

-En 1983 el tema Let´s Stay Together, le consiguió un hit catapultando su popularidad a nivel internacional que se afianzó con el clásico What's Love Got to Do with It, seguirían éxitos de venta con los álbumes Private Dance, Break Every Rule y Foreign Affair.

-La década de los noventa sería la de su consagración absoluta, con giras por todo el mundo y duetos como el que hizo con Eros Ramazzotti o componiendo la canción principal de películas como Goldeneye, de la saga James Bond.

-Demostró sus aptitudes cinematográficas en filmes como Gimme Shelter, Mad Max III o Last Action Hero.

Su vida personal y adversidades

-Tina le dio una nueva oportunidad al amor y se casó en Suiza a los 73 años, con el productor musical alemán Erwin Bach, de 57, tras veintisiete años de relación

-Sufrió problemas de salud en la última década, como un cáncer de colon en 2016 y fue sometida a un trasplante de riñón tan solo un año después

-El año pasado perdió víctima del cáncer al menor de sus cuatro hijos, Ronnie, de 62 años. Antes, en 2018, perdió a su primogénito, Craig Turner, quien se suicidó a los 59 años

Honran su legado



'Era una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa”.

-Mick Jagger

Vocalista de The Rolling Stones





'Estoy muy, muy triste de saber del fallecimiento de Tina Turner, la icónica leyenda que abrió el camino a tantas mujeres en la música rock, para blancos y negros”.

-Gloria Gaynor

Cantante





'En shock. Triste. Mando mis condolencias a la familia y seres queridos de Tina Turner”.

Diana Ross

Cantante





'Tina Turner fue un ícono, a quien amamos por su voz, su baile y su espíritu. Gracias por compartir tus dones con nosotros, Tina. Eres simplemente la mejor”.

Forest Whitaker

Actor