Nacional

Cae a 'El Dóber', hijo de 'Doña Lety', lideresa del cártel Cancún

José Rafael “N”, alias “El Dóber”, fue detenido en la Zona Hotelera de Cancún con drogas, armas y más de 200 mil pesos en efectivo

  • 23
  • Diciembre
    2025

José Rafael “N”, alias “El Dóber”, fue detenido este lunes en Cancún, Quintana Roo, durante un operativo conjunto de autoridades federales, estatales y municipales, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La captura ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia sobre el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 4.5, en la Zona Hotelera del municipio de Benito Juárez.

En el lugar, los agentes interceptaron una camioneta RAM 2500, modelo 2017, en la que viajaban los ahora detenidos.

G8z-XobW8AAP87t.jfif

Junto a “El Dóber” fue asegurada una mujer identificada como Valeria Teresita “N”, también conocida como Arelia “N”.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron vegetal verde y seco con características de la marihuana, polvo blanco similar a la cocaína, un arma de fuego tipo escuadra con cargadores abastecidos, así como dinero en efectivo.

De acuerdo con el informe oficial, se decomisaron 213 mil 370 pesos mexicanos y 5 mil 300 dólares estadounidenses, además del vehículo en el que se transportaban.

Objetivo prioritario y generador de violencia

La FGE destacó que José Rafael “N” figura como objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo del Estado, al ser presunto integrante de un grupo criminal generador de violencia en el municipio de Benito Juárez.

Presunto vínculo con “Doña Lety”

Fuentes estatales y reportes periodísticos identifican a “El Dóber” como hijo de Leticia Rodríguez Lara, alias “Doña Lety”, señalada como líder histórica del llamado Cártel de Cancún.

Aunque esta relación no fue confirmada oficialmente por la FGE en su primer comunicado, diversos antecedentes lo colocan como operador clave dentro de dicha estructura criminal.

_98805090_hoyla-mex-vinculan-a-proceso-a-dona-lety-lider-001.jpg

“Doña Lety” fue detenida en 2017 y liberada en 2022 tras resoluciones judiciales.

En 2025, empresarios de Cancún la denunciaron nuevamente por presuntas extorsiones y amenazas.

Las personas detenidas, junto con los indicios asegurados, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que en el plazo constitucional determinará su situación jurídica conforme a derecho.


