Gemelas Cueva ganan Logro Deportivo en Panam Sports Junior

Las hermanas gemelas Mía y Lía Cueva con tan solo 14 años de edad se consagraron como las ganadoras del Premio al Mejor Logro Deportivo en los Panam Sports Awards Junior 2025, reconocimiento otorgado por la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports).

Reconocimiento por votación pública

Las jóvenes clavadistas mexicanas obtuvieron el 21.40 % de los votos en una contienda que reunió a los mejores deportistas juveniles del continente en siete categorías.

En total, el proceso de selección superó los 45 mil votos emitidos durante 20 días.

El galardón reconoce el sobresaliente año deportivo de las jaliscienses, marcado por su participación en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde conquistaron la medalla de oro en trampolín de tres metros sincronizados con una puntuación de 289.32 unidades.

Este resultado les aseguró además su clasificación a los Juegos Panamericanos de mayores Lima 2027.

Previamente, las gemelas lograron una histórica medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, en la prueba sincronizada de trampolín de tres metros, debutando en la categoría adulta.

Entrega total pese al cansancio

De acuerdo con Panam Sports, pese al desgaste físico y las largas horas de viaje tras el Mundial, Mía y Lía no dudaron en representar a México en Asunción, donde demostraron una sincronía y nivel técnico que las colocó en lo más alto del podio.

Proyección olímpica rumbo a Los Ángeles 2028

Bajo la dirección del entrenador Iván Bautista, las gemelas se han ganado un lugar en la élite de los clavados mexicanos, compartiendo equipo con figuras consolidadas como Osmar Olvera, Juan Celaya, Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo.

“Me gustaría que nos recordaran como las gemelas que pudieron ganarle a las chinas. Estamos trabajando duro, con esfuerzo y disciplina para convertirnos en rivales a vencer”, expresó Lía sobre sus aspiraciones deportivas.

Más premios para México

En la misma edición de los Panam Sports Awards Junior, la mexicana Valeria Páez, de heptatlón, fue reconocida con el premio Atleta Influencer por su actividad en redes sociales durante Asunción 2025, certamen en el que finalizó en la quinta posición.

Los galardonados recibirán sus reconocimientos durante la próxima Asamblea General de Panam Sports, programada para el primer semestre del próximo año.

