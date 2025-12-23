Revela Sheinbaum que recorrió 104 mil kilómetros en 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que a lo largo de 2025 recorrió 104 mil kilómetros por aire y tierra como parte de sus giras de trabajo por todo el país, una distancia que equivale a alrededor de ocho vueltas completas a la Tierra.

Durante su conferencia matutina, la mandataria compartió un balance de sus recorridos y destacó la presencia permanente de su gobierno en las distintas regiones.

“Ocho vueltas a la Tierra le dimos este año”, expresó al presentar las cifras.

Presencia en las 32 entidades

Sheinbaum detalló que visitó en múltiples ocasiones las 32 entidades federativas, con especial énfasis en estados como Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde encabezó eventos, supervisó obras y sostuvo encuentros con comunidades locales.

Estos fueron los estados visitados y el número de veces que estuvo en cada uno durante el año:

Aguascalientes: 2

Baja California: 3

Baja California Sur: 3

Campeche: 5

Chiapas: 4

Chihuahua: 3

Ciudad de México: 22 eventos

Coahuila: 2

Colima: 4

Durango: 2

Estado de México: 10

Guanajuato: 3

Guerrero: 6

Hidalgo: 10

Jalisco: 3

Michoacán: 4

Morelos: 6

Nayarit: 4

Nuevo León: 3

Oaxaca: 5

Puebla: 9

Querétaro: 6

Quintana Roo: 6

San Luis Potosí: 4

Sinaloa: 3

Sonora: 3

Tabasco: 4

Tamaulipas: 3

Tlaxcala: 3

Veracruz: 10

Yucatán: 4

Zacatecas: 3

Explicó que estas giras permitieron dar seguimiento directo a proyectos estratégicos y atender de primera mano las necesidades regionales, como parte de su política de cercanía con la ciudadanía.

Obras y hospitales inaugurados

Entre las actividades realizadas durante estos recorridos, la mandataria resaltó la inauguración de carreteras y hospitales en distintas zonas del país.

Mencionó, entre otros, el Hospital Central de la Mujer y el Niño en Oaxaca, el Hospital de la Niñez Poblana, el Hospital Materno Infantil en Coatzacoalcos y el Hospital Vícam en Sonora.

También destacó avances en hospitales regionales de alta especialidad en estados como Coahuila, Jalisco y Guerrero, así como la apertura de clínicas de medicina familiar.

Balance de un año de giras

Por otra parte, adelantó que este recuento será difundido en sus redes sociales para que la población conozca el alcance de los recorridos y las obras realizadas durante 2025.

