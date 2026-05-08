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Mundial tendrá tres inauguraciones; ¿Qué artistas estarán en Mx?

La ceremonia de apertura en México será la primera de una trilogía. El espectáculo de inauguración comenzará 90 minutos antes del silbatazo inicial.

  • 08
  • Mayo
    2026

La FIFA prepara tres ceremonias de inauguración para el Mundial 2026, una en cada país anfitrión: México, Canadá y EUA. El plan contempla espectáculos musicales distintos antes de los primeros partidos de cada selección local, con artistas internacionales y figuras representativas de cada nación.

De acuerdo con información difundida por The Athletic, división deportiva de The New York Times, el Mundial contará con presentaciones especiales en el Estadio CDMX, Toronto y el SoFi Stadium de Los Ángeles.

¿Qué artistas estarán en la inauguración de México?

La ceremonia de apertura en México se realizará el 11 de junio, inmueble que durante la Copa del Mundo llevará oficialmente el nombre de Estadio Ciudad de México. 

Para el espectáculo musical fueron contemplados Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, quienes encabezarán la fiesta previa al debut mundialista. También se espera la participación de la cantante sudafricana Tyla.

El partido inaugural en territorio mexicano será entre México y Sudáfrica.

Canadá tendrá ceremonia con artistas locales

La FIFA también planea una ceremonia especial en Canadá durante el primer partido de la selección canadiense el 12 de junio en Toronto.

Entre los artistas considerados aparecen Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara, además de otros talentos con raíces canadienses como Jessie Reyez, Nora Fatehi y William Prince.

El encuentro marcará el debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina.

Katy Perry encabezará show en EUA

En Estados Unidos también habrá una ceremonia de apertura especial antes del debut del combinado estadounidense frente a Paraguay en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles.

La cantante Katy Perry será la figura principal del espectáculo, acompañada por el rapero Future, el DJ Sanjoy y la artista paraguaya Marilina Bogado.

Además, la FIFA también contempla participaciones de artistas internacionales como Lisa, integrante de Blackpink; J Balvin, Anitta, Danny Ocean, Elyanna y Vegedream.

El Mundial 2026 tendrá formato histórico

La edición de 2026 será la primera Copa del Mundo organizada por tres países y también la primera con 48 selecciones participantes. El torneo se disputará en 16 ciudades sede de Norteamérica y la final se jugará el 19 de julio en Nueva York.

La estrategia de realizar tres ceremonias diferentes representa un cambio respecto al formato tradicional de un solo acto inaugural y busca convertir el inicio del torneo en un espectáculo simultáneo de música, cultura y futbol en toda Norteamérica. 


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