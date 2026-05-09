SEP definirá el 11 de mayo cambios al calendario escolar

La Secretaría de Educación Pública sostendrá el próximo lunes 11 de mayo una reunión decisiva con las y los secretarios de Educación de todo el país para definir el futuro del calendario escolar 2025-2026, luego de la controversia que provocó la propuesta de adelantar el cierre del ciclo lectivo a junio del próximo año.

El encuentro, encabezado por el titular de la SEP, Mario Delgado, buscará construir una propuesta definitiva tras las críticas generadas por el planteamiento inicial, que contemplaba concluir clases el 5 de junio de 2026, más de un mes antes de la fecha prevista originalmente.

La posibilidad encendió un debate nacional entre autoridades educativas, especialistas, docentes y padres de familia, quienes cuestionaron el impacto académico y logístico que tendría una reducción tan amplia del periodo efectivo de clases.

¿Por qué se planteó modificar el calendario?

La SEP argumentó inicialmente que el ajuste respondería a dos factores principales: las altas temperaturas previstas para distintas regiones del país y las adecuaciones logísticas derivadas de la organización del Mundial FIFA 2026, del cual México será sede junto a Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades educativas señalaron que algunas ciudades podrían enfrentar condiciones extraordinarias de movilidad, operación urbana y disponibilidad de servicios durante la realización del torneo internacional.

Además, el calor extremo registrado en diversos estados durante los últimos ciclos escolares ha obligado en varias ocasiones a modificar horarios y suspender actividades presenciales.

La propuesta generó rechazo inmediato

El anuncio provocó inconformidad en distintos sectores, principalmente porque implicaría una reducción considerable de días efectivos de enseñanza.

Padres de familia y especialistas advirtieron que un recorte de esa magnitud podría afectar el cumplimiento de contenidos académicos y alterar la planeación familiar para millones de estudiantes.

Algunas entidades también expresaron reservas al considerar que el argumento del Mundial no tendría el mismo impacto en todo el país, ya que los partidos en territorio mexicano se disputarán únicamente en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Gobiernos estatales plantearon que cualquier modificación debería responder a necesidades regionales específicas y no aplicarse de manera uniforme.

Sheinbaum frenó la decisión definitiva

La controversia escaló al plano nacional luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum aclarara públicamente que el recorte del calendario escolar todavía no está aprobado y que la propuesta seguía bajo revisión.

Ese posicionamiento obligó a la SEP a replantear el proceso y convocar una nueva mesa de diálogo con autoridades estatales para alcanzar una definición consensuada.

La intención es evitar decisiones unilaterales y garantizar que cualquier ajuste cuente con respaldo técnico, académico y operativo.

La SEP busca construir una propuesta viable que permita mantener la calidad educativa sin afectar la operación escolar en entidades con circunstancias extraordinarias.

Tres escenarios están sobre la mesa

De acuerdo con fuentes cercanas a la discusión, existen tres posibles rutas:

- Mantener el calendario original, sin cambios para todo el país.

- Aplicar ajustes regionales, únicamente en ciudades sede del Mundial o estados con condiciones climáticas críticas.

- Realizar un recorte nacional moderado, menor al inicialmente planteado.

La resolución que surja de esta reunión impactará directamente a más de 30 millones de estudiantes y definirá uno de los ajustes escolares más relevantes de los últimos años.

Se espera que la SEP anuncie una postura oficial ese mismo lunes o, a más tardar, el martes siguiente.

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