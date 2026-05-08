Paulina Rubio lanza fuerte mensaje en medio de juicio con Colate

La cantante Paulina Rubio volvió a llamar la atención luego de compartir un fuerte mensaje en redes sociales, justo en medio del proceso legal que enfrenta con su expareja, Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate.

Actualmente, ambos mantienen una disputa por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, situación que en los últimos días ha generado gran atención mediática debido a las versiones que han surgido alrededor del caso.

A través de un comunicado, Paulina Rubio aseguró que sus hijos siempre serán su prioridad y dejó claro que continuará luchando por su bienestar, en medio de uno de los momentos más complicados de su vida personal.

La publicación apareció luego de que trascendiera información relacionada con el juicio que se desarrolla en Miami, donde incluso se ha hablado de presuntos problemas emocionales y personales que formarían parte del proceso legal.

Además, en días recientes también se reportó que la cantante habría sufrido una caída y un malestar físico durante una de las audiencias, situación que incrementó aún más la preocupación entre sus seguidores.

Pese a toda la polémica, “La Chica Dorada” se ha mantenido activa en redes sociales, donde ha recibido múltiples mensajes de apoyo por parte de sus fans.

Hasta el momento, ni Paulina Rubio ni Colate han revelado detalles específicos sobre cómo avanzará el proceso, mientras el caso continúa generando expectativa.

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