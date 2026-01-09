Podcast
Escena

Enfrenta Bad Bunny y su disquera demanda por US $16 millones

La acción legal fue presentada en Puerto Rico y reclama una indemnización por el presunto uso no autorizado de una grabación de voz.

  • 09
  • Enero
    2026

Bad Bunny y su sello discográfico Rimas Entertainment LLC enfrentan una demanda por derechos de autor, uso de voz y explotación comercial relacionada con dos de las canciones más reproducidas de su catálogo. La acción legal fue presentada en Puerto Rico y reclama una indemnización de 16 millones de dólares por el presunto uso no autorizado de una grabación de voz.

La demandante es Tainaly Y. Serrano Rivera, quien asegura que su voz fue utilizada sin consentimiento en los temas ‘Solo de mí’ y ‘EoO’, ambos interpretados por el artista puertorriqueño. El caso también involucra a Rimas Entertainment como parte responsable dentro de la explotación comercial del contenido.

¿Cuál es el origen de la grabación utilizada en las canciones?

De acuerdo con el escrito judicial, el audio en disputa se originó en un mensaje de WhatsApp grabado por Serrano Rivera a solicitud del productor Roberto J. Rosado, conocido artísticamente como La Paciencia. En dicho mensaje, se le pidió decir la frase: “Mira puñeta, no me quiten el perreo”.

La demandante sostiene que aceptó grabar el audio sin recibir información sobre el uso posterior de su voz, sin firmar autorización alguna y sin conocimiento de que sería incorporada a una producción musical con fines comerciales.

bad bunny (1).jfif

Uso de la voz sin autorización ni compensación

Años después de haber enviado el audio, Serrano Rivera afirma haber identificado el mismo fragmento en la canción ‘Solo de mí’ y posteriormente en ‘EoO’. Según la demanda, la grabación fue reutilizada en ambos temas sin consentimiento, sin crédito legal y sin pago alguno.

El documento legal argumenta que este uso vulnera el derecho moral de atribución, además de otros derechos protegidos por la legislación vigente en Puerto Rico, relacionados con la identidad, la intimidad y la imagen personal.

Fundamentos legales de la demanda contra Bad Bunny

La reclamación se apoya en varias figuras jurídicas, entre ellas la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad y el concepto de enriquecimiento injusto. Con base en estos elementos, la demandante solicita una compensación económica de 16 millones de dólares.

Además del monto reclamado, la acción judicial busca que se ordene el cese inmediato del uso de la grabación en cualquier formato, ya sea actual o futuro.

bad bunny debi tirar más fotos concierto mexico .jpg

Impacto comercial y alcance de las canciones

En la demanda se expone que ‘Solo de mí’ supera los 389 millones de reproducciones en YouTube y acumula más de 540 millones de streams en Spotify. Por su parte, ‘EoO’ rebasa los 757 millones de reproducciones en esa misma plataforma.

Estas cifras son utilizadas para dimensionar el alcance comercial y la difusión masiva de la voz incluida en las canciones, así como el beneficio económico generado por su explotación.

Qué solicita la demandante ante el tribunal

La petición incluye la eliminación del audio de las versiones de estudio, así como la prohibición de su uso en conciertos, material promocional y mercancía oficial. El proceso legal continúa en análisis por parte de las autoridades judiciales.

 


Comentarios

