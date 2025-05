My Chemical Romance confirma concierto en México

My Chemical Romance confirmó un concierto en México como parte de su gira "Long Live: The Black Parade, North American Stadium Tour".

Se presentarán en la Ciudad de México el 13 de febrero de 2026, con The Hives como teloneros.

La banda interpretará su icónico álbum The Black Parade completo, junto con otros éxitos como "Helena" y "I'm Not Okay (I Promise)".

La preventa será este 22 de mayo de 2025 (tarjetas de crédito, 14:00 horas) y 23 de mayo de 2025 (tarjetas de crédito y débito, 9:00 horas).

La venta general será el 24 de mayo de 2025, a las 14:00 horas a través de Ticketmaster o taquilla del recinto.

Los precios comienzan en aproximadamente $900 MXN (más tarifas), aunque los precios completos y los mapas de asientos aún no se han publicado.

Se espera una gran demanda, así que los fans deberían estar preparados para agotar las entradas rápidamente.

Algunas fuentes sugieren que podría añadirse una segunda fecha debido a la popularidad, pero solo hay una fecha confirmada.

My Chemical Romance en tierras mexicanas

My Chemical Romance ha tenido una relación especial con México, presentándose en varias ocasiones a lo largo de su carrera.

Octubre de 2005, Ciudad de México: Este fue el debut de la banda en México, organizado por la revista Gamers, que se especializaba en videojuegos, música y cine.

El concierto fue un evento privado al que solo se podía asistir ganando boletos.

Aproximadamente mil personas asistieron, y la banda promocionaba su álbum Three Cheers for Sweet Revenge, con canciones como “Helena” y “I’m Not Okay”.

2007 en Monterrey, Nuevo León: Como parte de una pequeña gira por México, My Chemical Romance se presentó en Monterrey durante la promoción de su icónico álbum The Black Parade.

Este concierto fue uno de los primeros en los que la banda mostró su teatralidad característica.

7 de octubre de 2007 en Ciudad de México: Este concierto es uno de los más emblemáticos de la banda en México. My Chemical Romance interpretó The Black Parade en su totalidad bajo su alter ego homónimo.

El show incluyó elementos teatrales, como mariachis que tocaron “Cielito Lindo”, “El Rey” y “México Lindo y Querido” durante el encore, además de confeti y fuegos artificiales.

El concierto fue grabado y lanzado en los DVDs The Black Parade Is Dead! y ¡Venganza!, este último en un USB limitado con forma de bala. Este evento es considerado por la banda como uno de los mejores de su carrera.

12 de abril de 2008 en Ciudad de México: My Chemical Romance regresó a México como parte del festival Coca-Cola Zero Fest, compartiendo escenario con bandas como The Smashing Pumpkins, The Mars Volta, Belanova y Kinky.

Este fue su último concierto en México antes de su separación en 2013, y los asistentes no sabían que sería su última presentación en el país por más de una década.

18 de noviembre de 2022 en Ciudad de México: Tras su reunión en 2019 y después de posponer su gira por la pandemia de COVID-19, My Chemical Romance regresó a México tras 14 años de ausencia.

Encabezaron el primer día del festival Corona Capital, tocando un setlist con canciones de todos sus álbumes, incluyendo éxitos como “Welcome to the Black Parade”, “Helena”, “Mama” y “Na Na Na”.

Gerard Way, visiblemente emocionado, lució una capa roja y el público lanzó peluches de Dr. Simi, una tradición mexicana.

Durante el concierto, Way insinuó un posible regreso.

