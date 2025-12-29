Podcast
Tamaulipas

Alertan por daño marino en las costas de Matamoros

Habitantes de comunidades cercanas a la costa del municipio también han reportado fuertes estruendos y vibraciones durante las pruebas

  • 29
  • Diciembre
    2025

Los lanzamientos del proyecto Starship, operado por la empresa SpaceX desde el sur de Texas, han comenzado a generar efectos colaterales en el litoral de Matamoros, donde crece la preocupación por el impacto que los desechos espaciales podrían estar teniendo en el ecosistema marino.

Autoridades, pobladores y colectivos ambientalistas han expresado su inquietud tras el hallazgo recurrente de piezas metálicas y restos de cohetes en Playa Bagdad, así como en zonas agrícolas y áreas cercanas al cauce del río Bravo, lo que evidencia la cercanía de estas operaciones con territorio mexicano.

Para el sector pesquero, las consecuencias ya son palpables. Pescadores locales aseguran que las detonaciones, el ruido extremo y las vibraciones asociadas a los lanzamientos alteran el comportamiento de las especies marinas, reducen las capturas y ponen en riesgo una actividad que constituye el principal sustento de numerosas familias de la región.

Habitantes de comunidades cercanas también han reportado fuertes estruendos y vibraciones durante las pruebas, además del temor por la posible contaminación del mar ante la presencia de restos de cohetes.

Ante esta situación, dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) iniciaron evaluaciones para determinar el alcance de los daños, principalmente en el ecosistema marino y costero, así como los riesgos para la fauna, la pesca y la población local.

Autoridades mexicanas han señalado que se trata de un problema ambiental de carácter transfronterizo, por lo que el gobierno analiza posibles acciones legales y diplomáticas. Por su parte, SpaceX ha manifestado su disposición a colaborar en la limpieza de los residuos y ha asegurado que estos no representan un riesgo químico grave.

Las investigaciones continúan con el objetivo de deslindar responsabilidades y establecer medidas que eviten nuevos daños al territorio tamaulipeco y a sus comunidades costeras.

Puntos clave de la polémica

  •  Contaminación por residuos Tras varios lanzamientos de prueba del cohete Starship desde la base de SpaceX en Boca Chica, Texas, numerosos restos han llegado a la Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas.
  • Impacto ambiental y fauna marina: Se ha reportado la muerte de delfines y tortugas marinas, y existe una gran preocupación por el impacto de los microplásticos en la fauna loca.
  • Afectaciones a pescadores Los pescadores locales han reportado una disminución en la captura de peces y la migración de especies marinas de las costas de Playa Bagdad.

Comentarios

Etiquetas:
