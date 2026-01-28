Podcast
Internacional

Flota enviada a Irán está lista para actuar, amenaza Trump

El presidente Donald Trump afirmó que la flota enviada hacia Irán está preparada para actuar 'con rapidez y violencia si es necesario'

  • 28
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles una fuerte advertencia a Irán mientras una flota naval estadounidense se desplaza hacia aguas cercanas a ese país, en medio de crecientes tensiones regionales y diplomáticas.

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que la “gran armada” que se dirige hacia Irán está “lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y con violencia si es necesario”, comparando la operación con una respuesta anterior en Venezuela.

Una fuerza naval reforzada en Medio Oriente

El grupo de ataque liderado por el portaaviones USS Abraham Lincoln y otros buques de guerra ha entrado en la región bajo el mando del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Las autoridades militares estadounidenses han señalado que la presencia naval busca “promover la seguridad regional y la estabilidad” ante la situación con Teherán.

Trump mismo ha descrito este despliegue como una “enorme armada”, mayor incluso que la enviada anteriormente durante acciones en Venezuela, y ha subrayado que se mueve con “rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación”.

 

trump-iran.jpg

Exigencia de negociación nuclear

En su mensaje, el mandatario republicano hizo un llamado directo al gobierno iraní para que acepte sentarse a la mesa de negociaciones con Estados Unidos y alcanzar un acuerdo “justo y equitativo” que excluya el desarrollo de armas nucleares.

Trump recordó también la llamada “Operación Martillo de Medianoche”, un ataque anterior contra instalaciones iraníes, y advirtió que un posible próximo ataque sería “mucho peor” si no se logra un acuerdo diplomático.

Respuesta y contexto regional

Cabe señalar que la decisión de enviar la flota se produce tras semanas de protestas internas en Irán y una dura represión por parte del régimen.

Aunque la Casa Blanca ha mantenido que está abierta al diálogo, autoridades iraníes han señalado que una confrontación bélica parece más probable que una negociación ante la creciente presencia militar estadounidense.

Mientras tanto, países vecinos y aliados han expresado preocupación por una posible escalada del conflicto.

 


Comentarios

Etiquetas:
