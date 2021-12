Nerea Godínez revela supuesto testamento de 'Benito'

Octavio Ocaña cumple ya un mes de haber muerto el pasado 29 de octubre, cuyo caso aún esta en vela de sospecha a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) aseguró que el actor se disparo a sí mismo.

Sin embargo, el conductor del programa "Arguende TV", Dael Quiroz aseguró que el artista dejo un supuesto testamento de un millón de dólares junto a un seguro de vida para su prometida Nerea Godínez y su hijo Andrés de 4 años.

Aunque la propia Nerea comentó que no existe tal documento.

"No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Yo no sé cómo la gente se lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno", sentenció Nerea Godínez.