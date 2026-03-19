Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_03_18_a_la_s_10_11_55_p_m_7d0b714ff4
Escena

Netflix planea gira mundial de Las Guerreras K-Pop

La plataforma negocia un tour para 2027 tras el éxito global de la película y su música, aunque el proyecto aún no está confirmado

  • 19
  • Marzo
    2026

Escuchar cantar en vivo a Las Guerreras K-Pop podría ser posible pronto, pues para capitalizar el éxito de la película ganadora de dos premios Óscar, Netflix planea realizar una gira mundial.

La plataforma de streaming está en negociaciones con promotores de conciertos para organizar un espectáculo con las canciones de la película, las mismas que no solamente han encabezado las listas de Billboard, sino que han traspasado fronteras y hoy son un fenómeno global.

La idea es realizar una gira mundial en el 2027, antes de que la segunda parte de la película animada sea estrenada.

El objetivo es llegar a ciudades que cuenten con recintos con capacidad para recibir de 10 mil a 20 mil personas.

Es prematuro dar detalles sobre el tour; de hecho, aún la moneda está en el aire, porque podría incluso no realizarse si no se llega a un acuerdo favorecedor para todas las partes.

Captura de pantalla 2026-03-18 a la(s) 10.11.41 p.m. (1).png

Se desconoce quiénes participarán, porque en el filme aparecen los grupos Saja Boys y HUNTR/X, el mismo que interpreta el tema Golden, grabado por las solistas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

La plataforma contempla incluir al trío de gira, pero también existe la opción de utilizar artistas virtuales.

Por su parte, la agencia de talentos WME sigue persiguiendo hacer una gira con las tres cantantes, en caso de que no se incluyan en la propuesta de Netflix, pero eso representaría no poder cantar ningún tema de la película.

Pero justamente la música ha sido clave en el éxito de la cinta; la banda sonora fue el tercer álbum más vendido del mundo el año pasado, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

"Golden" es la primera canción de K-pop en ganar un Grammy y un Óscar, y aún se mantiene entre los 25 primeros puestos de las listas globales de Spotify.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ACDC_Zeppelinfeld_Nuernberg_08_05_2015_0027_BINARY_730619_992x560_0bdaf6ba69
Hospitalizan a guitarrista de AC/DC Stevie Young en Buenos Aires
SPICE_3e341d7ec5
Cancelan reencuentro de Spice Girls por su 30 aniversario
rhs_ac4638eb2a
Los Morales estrenan su nuevo sencillo 'Pa Pa Pa!'
publicidad

Últimas Noticias

florinda_meza_3e572bc50e
Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y critica a Cazzu
farah_circuito_san_pedro_b28abeb8ac
Reconocen a San Pedro por su modelo de transporte gratuito
primavera_8411e877a8
La primavera llega con calor de hasta 32 grados en Monterrey
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
Whats_App_Image_2026_03_17_at_7_48_47_PM_23c7f30f2c
Buscan prohibir materiales de relleno en envíos en NL
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×