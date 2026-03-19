Netflix planea gira mundial de Las Guerreras K-Pop

Escuchar cantar en vivo a Las Guerreras K-Pop podría ser posible pronto, pues para capitalizar el éxito de la película ganadora de dos premios Óscar, Netflix planea realizar una gira mundial.

La plataforma de streaming está en negociaciones con promotores de conciertos para organizar un espectáculo con las canciones de la película, las mismas que no solamente han encabezado las listas de Billboard, sino que han traspasado fronteras y hoy son un fenómeno global.

La idea es realizar una gira mundial en el 2027, antes de que la segunda parte de la película animada sea estrenada.

El objetivo es llegar a ciudades que cuenten con recintos con capacidad para recibir de 10 mil a 20 mil personas.

Es prematuro dar detalles sobre el tour; de hecho, aún la moneda está en el aire, porque podría incluso no realizarse si no se llega a un acuerdo favorecedor para todas las partes.

Se desconoce quiénes participarán, porque en el filme aparecen los grupos Saja Boys y HUNTR/X, el mismo que interpreta el tema Golden, grabado por las solistas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

La plataforma contempla incluir al trío de gira, pero también existe la opción de utilizar artistas virtuales.

Por su parte, la agencia de talentos WME sigue persiguiendo hacer una gira con las tres cantantes, en caso de que no se incluyan en la propuesta de Netflix, pero eso representaría no poder cantar ningún tema de la película.

Pero justamente la música ha sido clave en el éxito de la cinta; la banda sonora fue el tercer álbum más vendido del mundo el año pasado, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

"Golden" es la primera canción de K-pop en ganar un Grammy y un Óscar, y aún se mantiene entre los 25 primeros puestos de las listas globales de Spotify.

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