Cancelan reencuentro de Spice Girls por su 30 aniversario

El esperado reencuentro de las Spice Girls por su 30 aniversario no sucederá, pues fue cancelado tras no concretarse un acuerdo entre sus integrantes para una gira en 2026.

Melanie C, Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell-Horner y Victoria Beckham habían sostenido conversaciones para celebrar las tres décadas del lanzamiento de "Wannabe", su sencillo debut, pero los planes no prosperaron.

Melanie C aseguró que, aunque mantienen comunicación constante, no existe una reunión prevista por ahora.

No, no hay ninguna reunión. Nos comunicamos constantemente, queremos hacer algo, quién sabe cuándo", declaró en entrevista radiofónica en Australia.

Durante meses, el grupo exploró distintas opciones para conmemorar la fecha, incluyendo conciertos especiales y una posible residencia en Las Vegas, idea que Victoria Beckham consideró atractiva, aunque descartó sumarse a una gira mundial por sus compromisos profesionales, según informó The Sun.

En un intento por reactivar el proyecto, Geri Halliwell-Horner retomó contacto con el exmánager Simon Fuller, pero las negociaciones no avanzaron lo suficiente.

Las Spice Girls no se presentan como quinteto desde la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mientras que su última gira ocurrió en 2019 sin Victoria Beckham.

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