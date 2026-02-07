Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_14_47f57c3d7b
Escena

Nick Jonas revela crisis en el nacimiento de su hija

Nick Jonas contó que su hija, nacida prematuramente en 2022, tuvo que ser reanimada al nacer, en una emergencia que vivió junto a Priyanka Chopra

  • 07
  • Febrero
    2026

Nick Jonas reveló detalles inéditos sobre el nacimiento prematuro de su hija, ocurrido en enero de 2022, cuando la menor tuvo que ser reanimada tras llegar al mundo. El integrante de los Jonas Brothers compartió cómo vivió junto a Priyanka Chopra la emergencia médica que enfrentaron al convertirse en padres mediante gestación subrogada, situación que mantuvieron en reserva durante varios meses.

El cantante explicó que el embarazo avanzaba conforme a lo previsto, ya que el nacimiento estaba programado para abril de ese año. Sin embargo, una llamada inesperada alertó a la pareja sobre la necesidad de acudir de inmediato al hospital, donde recibieron la noticia de que el parto se adelantaría varios meses y el estado de salud de la bebé era delicado.

Nick Jonas revela detalles del parto prematuro

Durante una entrevista, el artista relató que su hija nació con un peso aproximado de 765 gramos, condición que encendió las alertas médicas desde el primer momento. De acuerdo con su testimonio, la recién nacida presentaba un tono morado al momento del parto, lo que obligó al equipo médico a intervenir con maniobras de estabilización.

El intérprete explicó que el personal especializado actuó de inmediato para lograr que la menor reaccionara, debido a la complejidad del cuadro clínico asociado a los nacimientos prematuros extremos. Según indicó, la experiencia representó un episodio que marcó su vida personal y familiar.

Cuidados intensivos tras el nacimiento de la hija de Nick Jonas

Tras el procedimiento médico inicial, la menor fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde permaneció bajo supervisión especializada durante aproximadamente cuatro meses. El periodo hospitalario se extendió hasta mayo de 2022, tiempo en el que los médicos monitorearon su evolución y respondieron a las complicaciones propias de un nacimiento antes de término.

El cantante detalló que durante ese lapso la familia enfrentó jornadas de incertidumbre, ya que el estado de salud de la bebé requería vigilancia constante. La permanencia en cuidados intensivos permitió el seguimiento del desarrollo pulmonar, neurológico y físico de la menor.

Gestación subrogada y el proceso que vivieron Nick Jonas y Priyanka Chopra

La pareja anunció el nacimiento de su hija en 2022 y confirmó que recurrieron a la gestación subrogada para convertirse en padres. En ese momento, compartieron públicamente la llegada de la menor, aunque no revelaron los detalles médicos relacionados con el parto prematuro ni el tiempo que permaneció hospitalizada.

El tema de la subrogación y nacimientos prematuros ha generado interés entre seguidores del cantante, quienes reaccionaron tras conocer los pormenores del proceso que enfrentó la familia. Las declaraciones recientes permitieron conocer información que no había sido difundida desde el nacimiento de la menor.

Actualmente, Nick Jonas continúa con su carrera musical mientras comparte aspectos de su vida familiar. La historia sobre el nacimiento prematuro de su hija ha provocado nuevas conversaciones sobre los riesgos médicos asociados a este tipo de casos y el seguimiento necesario durante los primeros meses de vida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

searfvgbewg_46a318caf2
Disminuye atención a embarazos no deseados en adolescentes
AP_26033802178294_6092a9864b
Anuncian restauración del 'El Juicio Final' en la Capilla Sixtina
padre_muerte_hija_f65adccec6
Busca padre a responsable de la muerte de su hija en Juárez
publicidad

Últimas Noticias

operativo_enjambre_8d1bc5d9ae
Estos son los detenidos en el 'Operativo Enjambre' desde 2024
EH_DOS_FOTOS_c12762890a
11 años después, Seahawks y Patriots encabezarán un Super Bowl
tarrence_gore_fcd4f18729
Fallece ex jugador y campeón de la MLB Terrance Gore
publicidad

Más Vistas

nacional_sheinbaum_90fe8a3346
Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez
nl_presa_leon_mp4_b87adb8254
Presa León es segura y no tiene grietas: Conagua
IMG_7560_c0126c225e
Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe
publicidad
×