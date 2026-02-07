Podcast
Fallece Brad Arnold, vocalista de la banda 3 Doors Down

Esta noticia fue confirmada directamente por el grupo, que lanzó un comunicado mediante sus redes sociales, donde sus compañeros lamentaron el deceso

El mundo del rock está de luto, pues este sábado perdió a un personaje muy querido dentro del medio, pues falleció Brad Arnold, vocalista y compositor de la banda 3 Doors Down.

Esta noticia fue confirmada directamente por el grupo, que lanzó un comunicado mediante sus redes sociales, donde sus compañeros lamentaron el deceso de quien fue miembro fundador en 1996.

“Con gran pesar, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero a los 47 años. Brad estaba acompañado por su amada esposa Jennifer y su familia. Falleció en paz”, se lee en el comunicado.

¿De qué murió el vocalista de 3 Doors Down?

Brad Arnold pasó siete meses luchando contra un cáncer muy agresivo en los riñones, el cual llegó hasta la etapa 4 y deterioró muy pronto su estado de salud, llegando incluso a hacer metástasis.

La enfermedad fue tal que incluso se extendió hasta sus pulmones, de ahí que esta terminara quitándole la vida tan pronto y a pesar de sus tratamientos.

El legado de Brad Arnold

Como se mencionó anteriormente, Brad Arnold fue parte de los miembros fundadores de 3 Doors Down, un grupo que formó parte de la era dorada del rock alternativo en Estados Unidos.

De su mente salieron algunos temas que se volvieron icónicos como "Here Without You", "Kryptonite", "It's Not My Time" o "When I'm Gone", las cuales son sumamente importantes para gran parte de la generación milenial.

“[Arnold] Combinó la accesibilidad del post-grunge con una composición emotiva y temas líricos que conectaron con el público. La composición de Brad se convirtió en un referente cultural para una generación (...) Su música resonó mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que perdurarán mucho después de los escenarios en los que actuó”, continúa el comunicado.


