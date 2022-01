¡Nick Jonas ya es papá!, por vía subrogada

El integrante de la banda Jonas Brothers, dio a conocer que ya es papá con el nacimiento de su primer hijo, el cual fue por vía subrogada o por 'vientre de alquiler'.

Fue su esposa Priyanka quien dio el anuncio vía redes sociales, dónde igualmente solicitó 'privacidad' mientras se enfocan en la familia.

Cabe recordar que dicho matrimonio se llevó a cabo en 2018 en dos ocasiones, la primera fue en Jodhpur en India bajo la cultura hindu.

Aun se desconocen los motivos por los cuales la pareja logró el embarazo por esta vía.

"Creo que es un verdadero sueño, y creo que he tenido que crecer bastante rápido. Podría verlo de dos maneras, podría decir que fue injusto, o podría decir que me ha dado una perspectiva real desde una edad temprana. He vivido muchas cosas a una temprana edad y espero poder compartir eso con un hijo propio algún día", declaró la actriz de la India.