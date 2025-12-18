Entrega Escobedo escrituras a familias de colonia 18 de octubre

En un acto que pone fin a décadas de incertidumbre, el gobierno municipal de Escobedo otorgó certeza jurídica a 23 familias de la Colonia 18 de Octubre, quienes este jueves recibieron las escrituras de sus viviendas.

El evento fue encabezado por el alcalde, Andrés Mijes, quien destacó que este logro es resultado de una coordinación efectiva entre diversas instancias gubernamentales para resolver un rezago histórico que afectaba la tranquilidad de los vecinos desde hace más de dos décadas.

Un patrimonio con respaldo legal

Durante su intervención, el edil subrayó que la entrega de estos documentos trasciende lo administrativo, pues representa la consolidación del esfuerzo de toda una vida.

“Hoy venimos a entregar certeza, tranquilidad y futuro. Porque tener una escritura no es un trámite más, es dormir con la tranquilidad de que lo que construyeron con años de esfuerzo ya es suyo, legalmente suyo”, señaló Mijes.

El Munícipe agregó que este título de propiedad no solo brinda estabilidad al hogar, sino que se convierte en una base firme para que los hijos y las próximas generaciones puedan planear su futuro con respaldo legal y confianza.

Justicia Social y Desarrollo

Mijes vinculó estas acciones con la visión de desarrollo impulsada a nivel nacional por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Destacó que el crecimiento del municipio debe ir de la mano con la justicia social, transformando el desarrollo urbano en derechos tangibles y bienestar para la población.

Con esta entrega, la administración de Escobedo reafirma su compromiso de fortalecer el tejido social, garantizando que más familias tengan acceso a un patrimonio seguro que les abra nuevas oportunidades de desarrollo.

Comentarios