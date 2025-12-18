Traerá Santa Claus regalo de $56,000 mdp a comercios de NL

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Monterrey espera una derrama económica de más de $56,000 millones de pesos por las compras de esta temporada decembrina.

Esto representa un alza de 10% con relación a igual temporada del año pasado, la cual abarca del 1 de diciembre al 6 de enero próximo.

“En cuanto a la temporada navideña, estamos estimando ventas que alcancen una derrama económica de $56,000 millones de pesos aquí en el estado de Nuevo León, que representa un crecimiento ligeramente superior al 10 respecto al año anterior”, comentó Jaime Herrera Casso, presidente de Canaco Monterrey.

Los negocios más favorecidos con este mayor consumo son las tiendas departamentales, jugueterías, restaurantes, salones de eventos e incluso el comercio electrónico.

En tanto que entre los productos con mayor demanda destacan los artículos de electrónica, computadoras, celulares, televisores, pantallas, artículos de moda y calzado, juguetes, joyería y electrodomésticos.

“Entonces, lo que estamos previniendo es que estos son los productos que tengan más movimiento y más ventas durante este periodo”, agregó.

Cabe recordar que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que las fiestas decembrinas 2025 podrían generar una derrama económica estimada de $608,000 millones de pesos, un alza de 8.4% comparado con lo registrado en 2024.

Este desempeño se verá impulsado por el consumo turístico que abarca rubros como transporte, hotelería y restaurantes, y por el gasto asociado a las celebraciones de fin de año.

Destacó que el dinamismo de la temporada beneficiará a 4.8 millones de unidades económicas, especialmente en giros como hospedaje (incluido por aplicación), tiendas departamentales, agencias de viajes, transportes, restaurantes, alimentos y bebidas, mercados públicos, electrónicos, ropa, calzado y juguetes.

De acuerdo con el estudio de la empresa global Kantar, para diciembre de 2025 se estima que 52% de las familias celebrará Navidad en casa y 45% Año Nuevo en casa; y 37% lo hará en casa de amistades o familiares.

