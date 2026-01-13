Podcast
Escena

Nikki Glaser evitó bromas sobre Trump e ICE en los Globos de Oro

La comediante explicó que descartó chistes políticos por temor a no encontrar el tono adecuado y trivializar temas sensibles durante la gala

  • 13
  • Enero
    2026

Nikki Glaser explicó por qué decidió evitar chistes directos sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante la ceremonia de los Globos de Oro celebrada este domingo. 

La razón, aseguró, fue el temor a no encontrar el tono adecuado.

En entrevista con The Howard Stern Show, la comediante reveló que descartó varios comentarios porque consideró que incluso el humor más ligero podía resultar inapropiado.

“No es divertido… Es difícil encontrar el tono adecuado”, afirmó al recordar una broma que jugaba con el doble significado de la palabra ice, aludiendo tanto al hielo como a la agencia migratoria.

“Simplemente sentí que incluso eso era demasiado trivial”, agregó.

La presentadora de la edición número 83 de los Globos de Oro también contó que evitó mencionar reiteradamente el nombre de Trump por considerarlo un tema demasiado político para la gala.

Incluso rechazó un chiste propuesto por Steve Martin que hacía referencia al reciente cambio de nombre del Kennedy Center, ironizando con que el mandatario podría rebautizar otros espacios emblemáticos.

Finalmente, Glaser solo mencionó una vez al presidente estadounidense durante su monólogo de apertura, al burlarse de la redacción censurada de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

“Hay tantos A-listers, y cuando digo A-listers me refiero a personas que figuran en una lista fuertemente censurada”, dijo, antes de rematar con: “Y el Globo de Oro a la Mejor Edición es para el Departamento de Justicia”.

Aunque la mayoría de los artistas evitó posicionamientos políticos en sus discursos, algunos sí aprovecharon la visibilidad del evento. 

Uno de ellos fue Mark Ruffalo, quien denunció el autoritarismo y la falta de moralidad del mandatario estadounidense durante su paso por la alfombra roja y portó un pin con la leyenda “BE GOOD”, en honor a la víctima de ICE

Otros artistas que realizaron expresiones simbólicas de protesta durante la gala fueron Jean Smart, Ariana Grande y Natasha Lyonne; también llevaron accesorios con mensajes como “ICE OUT”.


