Deportes

Belichick no entrará al Hall of Fame de la NFL en su primer año

El seis veces ganador del Super Bowl con Patriots no habría alcanzado los 50 votos necesarios para convertirse en un nuevo miembro de la Clase 2026

El seis veces ganador del Super Bowl como head coach de los New England Patriots, Bill Belichick, no entrará al Salón de la Fama del Futbol Americano en su primer año como elegible debido a que no alcanzó los votos necesarios.

El nacido en Nashville era el gran favorito para ser parte del "salón de los inmortales" de este deporte debido a su éxito en Nueva Inglaterra; sin embargo, se quedó fuera porque no alcanzó los 40 de los 50 votos necesarios para convertirse en un nuevo miembro, según reportes de ESPN y The Athletic.

Tras la decisión, el Salón de la Fama no hizo comentario alguno, limitándose a reiterar que los integrantes de la clase 2026 se darán a conocer el próximo 5 de febrero durante la ceremonia "NFL Honors", que se realizará en San Francisco tres días antes del Super Bowl LX.

Durante su carrera en la NFL, Belichik sumó nueve campeonatos de conferencia, 17 títulos divisionales (11 de ellos consecutivos); obtuvo 333 triunfos y 178 derrotas en campaña regular y playoffs, marca solo superada por Don Shula, miembro del Salón de la Fama, que obtuvo 347.

Además, es el único en la historia de la era Super Bowl en ganar ocho Vince Lombardi, dos como coordinador defensivo de los New York Giants y seis como head coach de los Patriots.

Belichick figuraba entre los finalistas junto a Robert Kraft, propietario de los Patriots, junto al que forjó la dinastía más ganadora de la liga, pero con quien mostró un marcado antagonismo desde que dejó a New England en el 2024.


