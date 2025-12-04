Olga Breeskin habría sido hospitalizada tras caída en Las Vegas

Este jueves, trascendio que la actriz y violinista mexicana de 74 años, Olga Breeskin, fue hospitalizada en Las Vegas después de que sufriera una caída en su residencia.

Esta noticia rápidamente encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación por su salud en redes sociales.

De acuerdo con un programa de televisión nacional, la artista se habría caído después de sufrir un resbalón, lo que provocó su traslado inmediato a un hospital de la ciudad.

Ya en el hospital, el equipo médico que atendió a la artista determinó que su estado era estable y descartó fracturas. Además, autorizo su alta horas después.

Pese a que el accidente no pasó a mayores, el episodio generó inquietud debido a la trayectoria y la edad de la famosa vedette, nacida en 1951 en la Ciudad de México.

Hasta el momento, Breeskin no ha emitido ningún comentario al respecto de la noticia; sin embargo, sus redes sociales muestran actividad reciente.

¿Quién es Olga Breeskin?

La actriz y violinista nació en la Ciudad de México el 22 de septiembre de 1951 y es hija del reconocido violinista de origen ruso Elias Breeskin y de la mexicana Lina Torres.

Este legado musical en su familia marcó su carrera musical desde muy joven, lo que le ayudó a convertirse en un icono del entretenimiento en las décadas de los 70 y 80 en escenarios, centros nocturnos y televisión.

