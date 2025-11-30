Vanessa Hudgens da la bienvenida a su segundo hijo

La actriz Vanessa Hudgens, reconocida por su papel en High School Musical y más recientemente en Bad Boys: Ride or Die, dio la bienvenida a su segundo hijo junto a su esposo, el ex beisbolista profesional Cole Tucker.

Hudgens anunció la noticia a través de Instagram, donde compartió una fotografía tomada desde la sala de parto mientras sostenía la mano de su esposo.

“Lo logré. Tuve otro bebé. Qué desafío tan increíble es dar a luz. Un gran reconocimiento a todas las madres. Es increíble lo que nuestros cuerpos pueden hacer”, escribió la actriz, generando una ola de mensajes de felicitación de figuras como Zoey Deutch y Mario López.

La pareja, que se casó en diciembre de 2023 en México, se convirtió en madre y padre por primera vez en julio de 2024.

Su segundo embarazo fue revelado el 12 de julio de 2025 mediante una sesión de fotos en la que Hudgens mostró su “segunda ronda” con orgullo.

Aunque la actriz no reveló detalles sobre el nombre, sexo o fecha exacta de nacimiento del bebé, su mensaje se ha vuelto viral por la sinceridad con la que describe la intensidad física y emocional del parto, resonando especialmente entre otras madres.

Hudgens, de 36 años, ha compartido abiertamente su experiencia con la maternidad, equilibrando su carrera en Hollywood con su vida familiar, mientras sus seguidores continúan celebrando tanto su trayectoria como sus nuevos capítulos personales.

Comentarios