Nuevo León

No descarta Fiscalía fabricación de pirotecnia en Pesquería

Al confirmase que el domicilio que explotó guardaba y distribuía pirotecnia, se inició una investigación para saber si también era un punto de fabricación

Al confirmar oficialmente que el domicilio que explotó en Pesquería guardaba y distribuía pirotecnia, la Fiscalía de Nuevo León informó que indagan si también era utilizado como punto de fabricación.

Como parte de las investigaciones, vecinos y familiares de quienes habitaban el domicilio señalado rindieron este lunes su declaración ante el Ministerio Público.

“La información obtenida hasta este momento es que era un punto de almacenamiento y venta, pero no descartamos que ahí se produjeran o fabricaran”, dijo el vicefiscal Luis Orozco, “aunque no hemos obtenido información en tal sentido”. 

Así mismo, el funcionario detalló que las causas que provocaron la explosión todavía no se determinan, y que en el análisis trabajan expertos reconocidos a nivel nacional.

“No ha concluido el dictamen de causalidad; esto tendría por objetivo determinar la conformación de sustancias que estuvieron involucradas, así como también la cantidad.

“Ese expediente ha sido tan complejo que aún no hay ni un censo concluyente sobre las casas dañadas”, justificó; “se imaginarán también lo laborioso que será el dictamen de causalidad”.

Sobre las ocho personas que resultaron lesionadas, Orozco actualizó que solo una es reportada grave de salud y continúa hospitalizada con pronóstico reservado.

La explosión, ocurrida el viernes en la colonia Los Olmos, dejó además cuatro personas sin vida: un hombre identificado como Pedro Macías, quien sería el responsable de la pirotecnia, su hija de 15 años, su sobrina de la misma edad y una vecina adulto mayor.


