Maluma vuelve a sus raíces con su nuevo álbum

Maluma está de estreno, con el reciente lanzamiento de su séptimo álbum de estudio titulado Loco por volver, tras tres años de no presentar una producción discográfica de larga duración.

Este trabajo se erige como una profunda exploración de sus memorias y un homenaje íntimo a sus raíces colombianas.

A través de las 14 canciones inéditas que componen la obra, el foco central se desvía del personaje global para dar completo protagonismo a Juan Luis Londoño Arias, la identidad humana e infantil del cantante nacida en Medellín.

En palabras del propio artista, el proceso creativo de dos años detrás de este disco funcionó como una herramienta de sanación y un reencuentro definitivo con el niño soñador que comenzó su carrera musical en los barrios de su tierra natal.

A diferencia de proyectos enfocados en el mainstream del reguetón tradicional o el trap, "Loco X Volver" destaca por una riqueza cultural latente, donde conviven arreglos de salsa, vallenato y música popular, amalgamados con el sello pop urbano clásico del colombiano.

Entre las piezas de mayor carga emotiva se encuentran Tu recuerdo, una salsa romántica concebida como un tributo directo a su abuelo, cuyo mayor sueño era ver a su nieto incursionando en dicho género clásico.

Con el corazón es una colaboración emblemática registrada en Medellín junto al fallecido artista Yeison Jiménez, consolidando el último registro musical que ambos compartieron en vida."

El tema 1+1 es el primer sencillo oficial del álbum en colaboración con Kany García, pieza que rápidamente alcanzó el puesto número uno en los listados Tropical Airplay y Latin Airplay de Billboard.

Con una dirección audiovisual a cargo del reconocido realizador Stillz, quien transformó las calles cotidianas de Medellín en lienzos cinematográficos, "Loco X Volver" se postula no solo como una evolución estética dentro del catálogo de Maluma, sino como un manifiesto de autenticidad donde la vulnerabilidad y la madurez personal definen la ruta a seguir en su trayectoria internacional.

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