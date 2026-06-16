Funcionarios estatales impusieron restricciones a Provo Canyon School en mayo, al señalar que el personal no buscó atención médica para uno de sus estudiantes

Inicio / Escena / Paris Hilton apoya denuncias de maltrato en internados de Utah

Paris Hilton respaldó las denuncias de dos familias que alegan que sus hijos fueron maltratados en Provo Canyon School de Utah, un internado donde ella misma también sufrió abusos cuando era adolescente.

La celebridad habló en apoyo de las familias afectadas como parte de la campaña que inició hace años para pedir reformas en lo que se conoce como la industria de los “adolescentes problemáticos”.

Mencionó que en este centro, varios miembros del personal la golpearon, la vigilaban mientras se duchaba, le daban pastillas desconocidas y la encerraron en aislamiento sin ropa.

“Soñaba con volver siendo lo suficientemente fuerte, lo suficientemente exitosa y lo suficientemente poderosa como para regresar y ser la heroína que necesitaba cuando era una niña pequeña encerrada dentro”, explicó Hilton.

Aunque la escuela tiene ahora un nuevo propietario, su dirección declaró que no puede comentar nada de lo ocurrido antes del cambio, incluido el tiempo que Hilton pasó allí en la década de los 90's.

Por lo que Paris Hilton instó a las autoridades de licencias de Utah a cerrar la escuela.

Paris Hilton busca aprobar leyes para proteger a los adolescentes de 16 estados en EUA

La heredera hotelera, de 45 años, instó a las autoridades de licencias de Utah a cerrar la escuela. Por ello, testificó sobre sus experiencias allí ante el Congreso y legislaturas estatales en distintos puntos de Estados Unidos, lo que ayudó a aprobar leyes para proteger a los adolescentes en Utah y otros 15 estados.

Funcionarios estatales de salud impusieron restricciones temporales a Provo Canyon School en mayo, al señalar que el personal no buscó atención médica inmediata para un estudiante con lesiones graves.

Aleah Corona, madre del estudiante lesionado, alegó en la demanda presentada el lunes que la escuela no ayudó de inmediato al niño de 13 años después de que otro residente le estrellara la cabeza contra el suelo. El niño terminó con la mandíbula fracturada y una lesión cerebral traumática, afirmó.

Otra familia alegó que su hija tuvo dolor estomacal intenso y náuseas durante más de una semana antes de que la escuela buscara la atención médica adecuada. Luego sufrió insuficiencia renal.

Advirtió que los padres, como los suyos, pueden caer víctimas de tácticas de publicidad engañosa que presentan los centros para adolescentes como seguros.