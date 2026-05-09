Papa León XIV bendice al Inter tras conquistar su Scudetto 21

Horas antes de su compromiso ante Lazio en Roma, el Inter de Milán vivió este sábado un momento simbólico e histórico al ser recibido en audiencia privada por el papa León XIV en el Vaticano, pocos días después de consagrarse campeón de la Serie A 2025-2026.

La plantilla, cuerpo técnico y directivos del club nerazzurro acudieron al encuentro con el Pontífice tras asegurar su Scudetto número 21, conseguido el domingo anterior con una victoria 2-0 sobre Parma.

La visita convirtió el reciente éxito deportivo en un acto de reconocimiento institucional y espiritual, en el que León XIV felicitó personalmente al equipo por su nueva corona italiana.

“Sean héroes de autenticidad y rectitud”

Durante su mensaje, el papa no solo celebró el logro deportivo, sino que recordó a futbolistas y dirigentes la influencia que ejercen sobre millones de jóvenes.

“Los jóvenes de hoy realmente necesitan modelos a seguir”, expresó León XIV, al tiempo que exhortó a los campeones a convertirse en referentes positivos mediante la autenticidad, la rectitud y la transmisión de valores.

El pontífice subrayó que el impacto del deporte va más allá de la competencia y puede moldear actitudes, aspiraciones y comportamientos de nuevas generaciones.

Bendición papal para jugadores, directivos y familias

Al término del encuentro, León XIV impartió su bendición apostólica a jugadores, entrenadores, directivos y familiares presentes.

Entre los asistentes destacaron el presidente Giuseppe Marotta, el vicepresidente Javier Zanetti y el técnico Cristian Chivu, figura clave en la campaña que llevó al club a una nueva consagración doméstica.

Como gesto de agradecimiento, Marotta entregó al papa una camiseta personalizada del Inter con el número 10 y el nombre “Leone XIV”, un símbolo de la unión entre el club campeón y el nuevo líder de la Iglesia católica.

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