Brendan Fraser entrena para volver 20 años después a 'La Momia 4'

Brendan Fraser ya comenzó su preparación física para regresar como Rick O’Connell en ‘La Momia 4’, la esperada nueva entrega de la franquicia de aventuras que marcará el reencuentro del elenco original después de casi dos décadas.

El actor de 57 años habló sobre el reto físico que implica volver a interpretar al famoso explorador y admitió que actualmente se encuentra entrenando para ponerse nuevamente en forma antes del inicio de las grabaciones.

Brendan Fraser pide “suerte” para volver a la saga

Durante una reciente entrevista, Fraser comentó que está haciendo todo lo posible para recuperar la condición física necesaria para protagonizar nuevamente una película llena de acción.

“Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para poner en forma este equipo de 57 años. Deséenme suerte”, declaró el actor.

El protagonista de la saga original reconoció que las películas de ‘La Momia’ demandaban secuencias intensas de acción, persecuciones y escenas físicas exigentes, algo que ahora representa un desafío distinto respecto a cuando grabó las primeras cintas a finales de los años 90.

‘La Momia 4’ reunirá al elenco original

La nueva película marcará el regreso de Rachel Weisz como Evelyn Carnahan y también traerá de vuelta a John Hannah, quien interpretó a Jonathan Carnahan en las entregas originales.

Universal confirmó que la producción será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas conocidos por películas como ‘Scream’ y ‘Ready or Not’.

Además, Fraser adelantó recientemente que la película retomará varias locaciones utilizadas en las cintas originales y buscará recuperar el tono de aventura que convirtió a la franquicia en un éxito mundial.

La saga ignoraría la tercera película

Distintos reportes señalan que la nueva entrega funcionará como una secuela directa de ‘La Momia’ (1999) y ‘La Momia Regresa’ (2001), dejando fuera los acontecimientos de ‘La Momia: La tumba del emperador dragón’, estrenada en 2008.

La franquicia intentó reinventarse en 2017 con una versión protagonizada por Tom Cruise, aunque el proyecto no logró el impacto esperado y terminó frenando los planes del llamado Dark Universe de Universal.

Ahora, el estudio apuesta por recuperar a los protagonistas originales y apelar a la nostalgia de los seguidores que durante años pidieron una continuación con Brendan Fraser al frente.

¿Cuándo se estrenará ‘La Momia 4’?

Inicialmente, Universal había programado el estreno para mayo de 2028; sin embargo, reportes recientes indican que la película adelantaría su llegada a los cines para octubre de 2027.

La nueva entrega forma parte del regreso de Brendan Fraser a grandes producciones de Hollywood tras el resurgimiento de su carrera en años recientes, impulsado por su actuación en ‘The Whale’, trabajo que le otorgó el Premio Oscar como Mejor Actor.

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