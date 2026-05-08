Miley Cyrus recibirá su estrella en el Paseo de la Fama

Miley Cyrus será reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, uno de los homenajes más importantes dentro de la industria del entretenimiento.

La ceremonia se realizará el próximo 22 de mayo en Los Ángeles y marcará un nuevo momento clave en la trayectoria de la cantante y actriz estadounidense.

La artista ha impactado en la música pop y la cultura popular desde sus inicios en Disney Channel hasta su consolidación como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento internacional.

Miley Cyrus será homenajeada en Hollywood

La ceremonia para revelar la estrella de Miley Cyrus se llevará a cabo sobre Hollywood Boulevard y contará con la participación de figuras como Anya Taylor-Joy y Donatella Versace, quienes ofrecerán unas palabras durante el evento. La conductora Ellen K será la encargada de presentar la ceremonia.

La estrella de la cantante será la número 2,845 otorgada por la Cámara de Comercio de Hollywood y estará ubicada en el 7011 de Hollywood Boulevard. Además, el evento podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial del Paseo de la Fama.

La noticia llega en un momento importante para la artista, quien recientemente ha retomado protagonismo tras el aniversario de Hannah Montana y luego del éxito internacional de canciones como Flowers, tema que le permitió consolidar una nueva etapa dentro de su carrera musical.

La cantante recordó sus primeros años en Los Ángeles

Tras confirmarse el reconocimiento, Miley Cyrus compartió un mensaje en redes sociales donde recordó cómo eran sus primeros años en California junto a su padre, Billy Ray Cyrus, antes de alcanzar fama mundial.

“Es un honor recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cuando llegué a Los Ángeles desde Nashville siendo niña, mi familia se hospedaba en un hotel en Hollywood Boulevard y yo salía a caminar por la noche con mi papá cuando nadie lo reconocía”.

La artista también expresó que ser parte del emblemático bulevar representa un sueño cumplido después de años de carrera dentro de la música, la televisión y el cine.

Un reconocimiento histórico para Miley Cyrus

Distintos medios especializados señalaron que Miley Cyrus se convertirá en una de las artistas más jóvenes en recibir este homenaje y en la primera celebridad nacida en la década de los 90 en obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El reconocimiento llega después de más de dos décadas de trayectoria en las que la cantante ha logrado mantenerse vigente con distintas etapas musicales, además de construir una carrera marcada por cambios de imagen, reinvención artística y éxitos comerciales.

Desde su debut como protagonista de Hannah Montana, hasta discos como Bangerz, Plastic Hearts y Endless Summer Vacation, la cantante ha conseguido posicionarse como una de las figuras más influyentes de su generación.

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