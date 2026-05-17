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Pedro Sola aclara su estado de salud tras ausencia

El conductor de Ventaneando reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores tras ausentarse del programa por temas de salud

  • 17
  • Mayo
    2026

Pedro Sola encendió las alarmas entre sus seguidores luego de ausentarse de “Ventaneando”, situación que rápidamente generó preocupación sobre su estado de salud. Ante los rumores, el querido conductor decidió aparecer en redes sociales para aclarar cómo se encuentra actualmente.

A través de un mensaje compartido en sus plataformas digitales, “Pedrito” explicó que ha estado atendiendo algunos temas relacionados con su salud, aunque aseguró que se encuentra estable y recuperándose favorablemente. Sus palabras tranquilizaron a miles de seguidores que se mostraban preocupados por su ausencia en televisión.

El conductor también aprovechó para agradecer las muestras de cariño y apoyo que ha recibido en los últimos días. Usuarios en redes sociales, compañeros del medio artístico y fans enviaron mensajes deseándole pronta recuperación y esperando verlo nuevamente en el programa de espectáculos.

Aunque no se dieron detalles específicos sobre el padecimiento que enfrenta, diversas versiones señalan que Pedro Sola estaría siguiendo indicaciones médicas y tomando reposo para recuperarse completamente antes de regresar a sus actividades laborales.

Mientras tanto, “Ventaneando” continúa al aire con el resto de sus conductores, aunque la ausencia de Pedrito no ha pasado desapercibida para el público. Una vez más, el presentador demostró el cariño que el público mexicano le tiene tras décadas de trayectoria en televisión.


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