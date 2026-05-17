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Escena

Ana Martín celebra sus 80 años con emotiva fiesta

Este año se convirtió en un homenaje lleno de nostalgia, cariño y reconocimiento a toda una vida dedicada al entretenimiento.

  • 17
  • Mayo
    2026

Ana Martín celebró a lo grande su cumpleaños número 80 con un emotivo festejo realizado en los foros de una televisora mexicana, empresa donde construyó gran parte de su trayectoria artística.

La celebración, llamada “Ana Martín Fest”, fue transmitida en vivo a través de redes sociales y rápidamente se volvió tendencia entre sus seguidores.

Ana Martín se emociona con homenaje en foros

La actriz llegó al foro completamente sorprendida por la decoración inspirada en los personajes y momentos más importantes de su carrera.

Entre flores, fotografías y mensajes de cariño, Ana Martín no pudo ocultar la emoción al ver el homenaje preparado especialmente para ella.

Sebastián Rulli le dedica mensaje especial

Uno de los momentos más especiales de la noche ocurrió cuando Sebastián Rulli apareció virtualmente para felicitarla.

El actor le dedicó un emotivo mensaje donde expresó la admiración, cariño y respeto que siente por la actriz, asegurando que es una de las mejores intérpretes con las que ha trabajado.

Pastel con Michael Jackson y Bad Bunny sorprende

Además del mensaje de Rulli, Ana Martín recibió un singular pastel decorado con imágenes de Michael Jackson y Bad Bunny, detalle que llamó la atención de los fans en redes sociales.

La actriz disfrutó cada momento de la celebración acompañada de compañeros, producción y seguidores.

Ana Martín suma más de cinco décadas de carrera

Con más de cinco décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, Ana Martín continúa siendo una de las figuras más queridas del espectáculo mexicano.

 


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