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Nuevo León

Habrá cierres nocturnos por obras en Avenida Revolución

Autoridades realizarán trabajos de recarpeteo en la avenida Revolución del 15 al 25 de mayo con cierres parciales nocturnos

  • 17
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana informó que durante el período del 15 de mayo hasta el 25 del mismo mes, se realizarán trabajos de recarpeteo sobre la Avenida Revolución, por lo que habrá cierres parciales a la circulación en horario nocturno.

Las labores estarán a cargo de la empresa Mota Engil México y se desarrollarán desde las 7:30 de la noche hasta las 6:00 de la mañana en el tramo comprendido entre Avenida Revolución y Gonzalitos, afectando tanto carriles exprés como ordinarios.

Además, se efectuarán trabajos de mantenimiento vial en los carriles ordinarios con dirección hacia Félix U. Gómez, específicamente a la altura de la calle Rafael Ramírez, donde permanecerán cierres temporales para la circulación vehicular.

Como rutas alternas, las autoridades habilitarán las laterales frente a la Normal Miguel F. Martínez y la calle Rafael Ramírez, principalmente entre las 11:00 de la noche y las 5:30 de la mañana. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a anticipar sus traslados, tomar precauciones y atender las indicaciones viales mientras se desarrollan las obras, que buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad en la ciudad.

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