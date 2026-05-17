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Yolanda Andrade revela nuevo diagnóstico médico

A través de declaraciones y mensajes en redes sociales, la conductora reconoció que este proceso ha sido complicado tanto física como emocionalmente.

  • 17
  • Mayo
    2026

Yolanda Andrade volvió a preocupar al público luego de revelar que fue diagnosticada con una nueva enfermedad que afecta seriamente su salud. La conductora confesó que el padecimiento le provoca intensas descargas eléctricas en el rostro, además de dolor constante y complicaciones físicas.


La presentadora explicó que los síntomas comenzaron hace tiempo y que, tras varios estudios médicos, finalmente recibió un diagnóstico relacionado con un problema neurológico. Yolanda detalló que las molestias aparecen de manera inesperada y pueden llegar a ser muy dolorosas.


A través de declaraciones y mensajes en redes sociales, la conductora reconoció que este proceso ha sido complicado tanto física como emocionalmente. Sin embargo, aseguró que continúa luchando y siguiendo los tratamientos indicados por los especialistas para mejorar su calidad de vida.


La noticia generó preocupación entre sus seguidores y compañeros del medio artístico, quienes inmediatamente le enviaron mensajes de apoyo y cariño. Muchos usuarios destacaron la fortaleza con la que Yolanda ha enfrentado sus problemas de salud en los últimos años.


Pese a las dificultades, la conductora se mostró positiva y agradecida con el público por mantenerse pendiente de ella. Mientras tanto, fans continúan esperando verla recuperada y de regreso en sus proyectos de televisión.


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