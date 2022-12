Películas dignas de maratón para esta Navidad

Durante esta navidad no hay mejor opción que quedarse en casa disfrutando de la familia y descansar, por lo que es un día excelente para maratón de películas.

En esta fría Navidad, no hay nada como descansar y pasar el rato con las personas que más queremos, mientras disfrutamos del famoso ‘recalentado’ y un buen chocolate caliente.



Y para que no falte el espíritu navideño, no pueden faltar aquellas clásicas películas de navidad y por supuesto, algunas otras nuevas apuestas del streaming.



Si deseas hacer un maratón de películas con tu familia y amigos, aquí algunas recomendaciones.



El Grinch





La lista no puede empezar sin un clásico; tanto la versión protagonizada por Jim Carrey o la versión animada son excelentes y son adaptaciones del cuento clásico del Dr. Seuss, que retrata la vida de un peculiar personaje verde llamado ‘Grinch’ al cual no le gusta la navidad y suele ser una creatura bastante gruñona, que detesta a los Who, los demás habitantes de Whoville; y elabora un plan sobre como robarse la navidad.



Las crónicas de Navidad





La cinta protagonizada por Kurt Rusell bajo el papel de Santa Claus retrata una loca y divertida comedia donde un par de hermanos de alguna forma provocan que el trineo de Santa se dañe y no puedan entregarse más regalos durante la Nochebuena, y Santa se mete en problemas en la ciudad. Cuenta con una segunda parte.



Intercambio de princesas





En este drama romántico, una heredera al trono y una repostera de Chicago se dan cuenta de su parecido idéntico, tal como gemelas, y desean darse una escapada de su vida de siempre e intercambian lugares a tan solo una semana de navidad; pero conforme se acerca la gran fecha, las cosas se complican. La cinta protagonizada por Vanessa Hudgens cuenta con una segunda y tercera parte.



Navidad de Golpe





Una de las apuestas más recientes de Netflix, con Lindsay Lohan abordo, retrata como una heredera de un lujoso hotel sufre de amnesia luego de un accidente de esquí y termina en una pequeña posada siendo atendida por un viudo y su hija; descubre así su identidad y el verdadero espíritu navideño.



Santa Cláusula





Un clásico navideño donde un escéptico Scott Calvin parece ya no disfrutar la navidad debido a una serie de problemas que ha tenido a lo largo de su vida, y por azares del destino, termina topándose con el mismísimo Santa Claus arriba de su techo y este, al sufrir una fuerte caída, le deja a Scott su abrigo de Santa y por aquella noche, termina asumiendo su cargo de entregar regalos por todo el mundo.



Mi pobre angelito







Y para cerrar con broche de oro, esta película no pasa de moda; relata la aventura de un niño llamado Kevin McCallister quién es abandonado por sus padres al irse de viaje y termina solo en casa, donde un par de ladrones torpes intentan allanar la vivienda, pero sufren las consecuencias con todas las ingeniosas trampas que implementa este pequeño. Sin duda es una comedia que no te puedes perder.