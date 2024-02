¿Peso Pluma fue infiel? Esto dijo Nicki Nicole sobre su relación

La relación sentimental entre el cantante mexicano Hassan, también conocido como Peso Pluma, y la talentosa artista argentina Nicki Nicole, ha llegado a su fin en medio de un escándalo que ha capturado la atención de las redes sociales.

La ruptura se da después de que se hiciera viral un video en el que se ve 'Doble P' paseando de la mano con otra mujer en Las Vegas; aparentemente después del Super Bowl.

La filtración del video, llevó a Nicki Nicole a borrar todas las fotografías que tenía junto a su ahora exnovio.

Además, a través de sus historias en Instagram, Nicki Nicole expresó su posición sobre el respeto en una relación, afirmando: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, y cuando no te cuidan y no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy". Además, añadió con pesar: "Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

El video que desató la controversia muestra a un hombre vestido de negro, con características que coinciden con Peso Pluma, tomado de la mano con otra mujer. Este incidente ocurrió mientras Nicki Nicole se encontraba dando un concierto en Costa Rica, según se confirmó.

Tras la difusión del video, los internautas no tardaron en señalar a Peso Pluma como infiel, generando un aluvión de comentarios en las redes sociales. La reacción de Nicki Nicole no se hizo esperar, eliminando todas las fotos que tenía con el cantante, incluyendo recuerdos de viajes y celebraciones pasadas.

Incluso, la cantante argentina eliminó dos publicaciones específicas de su cuenta, una durante las fiestas navideñas y otra durante la ceremonia de los Grammy, alimentando las especulaciones sobre el fin de la relación.

En medio de este escándalo, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Nicki Nicole, mientras que el cantante mexicano enfrenta fuertes críticas por su presunta infidelidad.

Comentarios