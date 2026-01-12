México descarta vuelos extranjeros y refuerza cooperación con EUA

El Gabinete de Seguridad del gobierno de México afirmó que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos “se ha estrechado cada vez más”, siempre bajo el principio de respeto a la soberanía de ambas naciones, y rechazó que se hayan registrado sobrevuelos de aeronaves extranjeras en territorio nacional.

Cooperación permanente con Estados Unidos

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue cuestionado sobre las medidas que adopta el gobierno mexicano ante los amagos del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dejado abierta la posibilidad de una intervención en México para combatir a los cárteles del narcotráfico.

En respuesta, el funcionario señaló que la coordinación bilateral en materia de seguridad es permanente y se ha fortalecido mediante el intercambio de información, descartando cualquier acción unilateral o fuera de los marcos de cooperación establecidos.

Niegan presencia de aeronaves extranjeras

Otro de los temas abordados fue la presunta presencia de aeronaves militares sobrevolando Michoacán y otras zonas del país, lo que generó dudas sobre su origen.

Al respecto, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, negó categóricamente que se trate de vuelos extranjeros.

El secretario explicó que los sobrevuelos detectados forman parte de operativos nacionales y corresponden exclusivamente a dependencias que integran el Gabinete de Seguridad.

“Se realiza un programa de sobrevuelos con un control muy estricto, y todos los que se han llevado a cabo corresponden a dependencias que integran el gabinete de seguridad”, afirmó Trevilla Trejo.

