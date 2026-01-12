Podcast
Escena

¿Harry Styles de regreso? publicidad misteriosa desata furor

Imágenes misteriosas y un nuevo sitio web vinculado a su equipo avivan rumores del regreso musical de Harry Styles en 2026 y el posible inicio de una nueva era

El nombre de Harry Styles volvió a dominar las tendencias globales este 12 de enero de 2026, luego de que fans y cuentas especializadas reportaran la aparición de imágenes promocionales misteriosas en distintas ciudades del mundo, lo que apunta a un inminente regreso del cantante a la música.

Una campaña teaser global

De acuerdo con reportes en redes sociales, fotografías con una estética enigmática comenzaron a circular desde ciudades como Nueva York y otros puntos internacionales.

Madrid

Las imágenes coinciden con un nuevo símbolo gráfico recientemente adoptado por HSHQ, el equipo oficial de Harry Styles, lo que reforzó la teoría de una campaña teaser en marcha.

Milán

Roma

Un sitio web que dispara especulación

A la par, apareció el sitio “We Belong Together”, vinculado directamente a HSHQ y a Sony Music, su sello discográfico.

En la página, los usuarios pueden registrarse con datos básicos y, tras hacerlo, son redirigidos al canal oficial de WhatsApp del equipo de Styles para recibir actualizaciones exclusivas.

nrdszat.JPG

La frase “We Belong Together” se repite como mensaje central, lo que muchos interpretan como el posible título de un sencillo, álbum o el lema de una nueva era musical.

El movimiento coincide con meses de rumores, surgidos desde finales de 2025, sobre el regreso de Harry Styles tras un prolongado silencio musical luego del éxito de Harry’s House y la gira Love On Tour.

¿HS4 en camino?

Entre los seguidores, crece la teoría de que este podría ser el inicio del rollout de HS4, el cuarto álbum de estudio del artista.

También se especula con el lanzamiento previo de un sencillo, listening parties exclusivas o incluso el anuncio de fechas de gira para 2026, con rumores que apuntan a estadios en el Reino Unido y otras regiones.

EH UNA FOTO - 2026-01-12T095532.032.jpg

Aunque no hay confirmación oficial directa por parte de Harry Styles, las señales coordinadas, la participación de su equipo y de su disquera, y la magnitud global de la campaña apuntan a que el cantante prepara su esperado regreso.


