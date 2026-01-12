Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_01_12_T090006_743_6a3a720a16
Escena

Rob Reiner fue homenajeado en los Globos de Oro 2026

Nikki Glaser rindió un homenaje sutil a Rob Reiner en los Globos de Oro 2026 con una referencia a This Is Spinal Tap, celebrando su legado cinematográfico

  • 12
  • Enero
    2026

En una ceremonia marcada por la emoción contenida, los Globos de Oro 2026 rindieron un homenaje discreto pero significativo al director y actor Rob Reiner, fallecido en diciembre de 2025 junto a su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner.

Un tributo sin palabras solemnes

El reconocimiento ocurrió durante el discurso de cierre de la gala, celebrada el 11 de enero de 2026 en el Beverly Hilton de Los Ángeles.

G8MWbS_WkAAnGiy.jfif

La comediante y presentadora Nikki Glaser optó por un gesto simbólico en lugar de un homenaje formal, dado que los Globos de Oro no cuentan con un segmento oficial In Memoriam.

Glaser apareció en el escenario usando una gorra con el logo de This Is Spinal Tap (1984), la icónica comedia que marcó el debut de Reiner como director, y se despidió con la frase: “This one went to 11”, referencia directa a una de las escenas más recordadas de la película.

Un legado que “llegó hasta el 11”

La frase, convertida en un símbolo de la cultura pop, fue interpretada por críticos y asistentes como un guiño ingenioso, agridulce y conmovedor, fiel al espíritu creativo de Reiner.

El homenaje evitó mencionar detalles trágicos de su muerte y se centró en celebrar su contribución al cine.

Reiner dejó una huella indeleble con clásicos como Cuando Harry encontró a Sally, Cuenta conmigo (Stand by Me), La princesa prometida, Misery y This Is Spinal Tap, considerada una de las comedias más influyentes del cine estadounidense.

G8Li6fbXsAMUgA9.jfif

El de los Globos de Oro fue el segundo homenaje importante a Reiner en la temporada. Días antes, durante los Critics Choice Awards, la comediante Chelsea Handler también recordó al cineasta, destacándolo como “el tipo más amable de Hollywood” y subrayando su compromiso social y el de su esposa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26012098433661_8f09a46460
Conoce a todos los ganadores de los Globos de Oro 2026
f_elconfidencial_com_original_2b1_ebf_735_2b1ebf73519bf4b4fa58a281e26f97b8_1_8010fcb46e
Globos de Oro afinan detalles con desfile de estrellas
mozart_18d29851bc
Alistan festejos mundiales por los 270 años de Mozart
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_solicitan_vigilar_aseguradoras_mp4_59faee809f
Rechaza Sheinbaum posible alza de hasta 20% en seguros
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T105155_223_7d7e09e413
Euphoria 3 revela su trama en adelanto; tráiler sale mañana
uruguay_playa_del_carmen_2206d854ee
Uruguay se concentrará en playa de México durante el Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×