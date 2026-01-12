Rob Reiner fue homenajeado en los Globos de Oro 2026

En una ceremonia marcada por la emoción contenida, los Globos de Oro 2026 rindieron un homenaje discreto pero significativo al director y actor Rob Reiner, fallecido en diciembre de 2025 junto a su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner.

Un tributo sin palabras solemnes

El reconocimiento ocurrió durante el discurso de cierre de la gala, celebrada el 11 de enero de 2026 en el Beverly Hilton de Los Ángeles.

La comediante y presentadora Nikki Glaser optó por un gesto simbólico en lugar de un homenaje formal, dado que los Globos de Oro no cuentan con un segmento oficial In Memoriam.

Glaser apareció en el escenario usando una gorra con el logo de This Is Spinal Tap (1984), la icónica comedia que marcó el debut de Reiner como director, y se despidió con la frase: “This one went to 11”, referencia directa a una de las escenas más recordadas de la película.

Nikki Glaser gives nod to Rob Reiner with Spinal Tap cap to close out #GoldenGlobes pic.twitter.com/b9rkn8O134 — Deadline (@DEADLINE) January 12, 2026

Un legado que “llegó hasta el 11”

La frase, convertida en un símbolo de la cultura pop, fue interpretada por críticos y asistentes como un guiño ingenioso, agridulce y conmovedor, fiel al espíritu creativo de Reiner.

El homenaje evitó mencionar detalles trágicos de su muerte y se centró en celebrar su contribución al cine.

Reiner dejó una huella indeleble con clásicos como Cuando Harry encontró a Sally, Cuenta conmigo (Stand by Me), La princesa prometida, Misery y This Is Spinal Tap, considerada una de las comedias más influyentes del cine estadounidense.

El de los Globos de Oro fue el segundo homenaje importante a Reiner en la temporada. Días antes, durante los Critics Choice Awards, la comediante Chelsea Handler también recordó al cineasta, destacándolo como “el tipo más amable de Hollywood” y subrayando su compromiso social y el de su esposa.

