Segundo día de protestas masivas en EUA contra ICE

Decenas de miles de personas salieron por segundo día consecutivo a las calles de ciudades y pueblos de todo Estados Unidos para protestar contra los operativos antimigrantes y repudiar lo que califican como el asesinato a tiros de una opositora a manos de un agente federal en Mineápolis.

Más agentes federales pese a las protestas

En respuesta a las movilizaciones, el gobierno del presidente Donald Trump anunció el envío de más agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a Mineápolis, la ciudad donde un despliegue masivo de fuerzas federales derivó en la muerte videograbada de Renee Good, madre de tres hijos, ciudadana estadounidense blanca de 37 años y desarmada.

Las protestas se replicaron en decenas de estados.

En un pueblo de Maryland, una manta de 30 metros proclamaba “ICE fuera para siempre”, mientras que, a pocos kilómetros, en Washington D. C., miles marcharon con pancartas que decían: “ICE fuera de DC, tropas fuera de todas partes”, en alusión tanto a las redadas migratorias como a la intervención militar estadounidense en Venezuela.

En Nueva York, miles recorrieron la Quinta Avenida.

Frente a un edificio vinculado al presidente, corearon “Trump se tiene que ir” y exhibieron carteles con mensajes como: “Deporten a Kristi Noem de regreso al infierno”, en referencia a la secretaria de Seguridad Interna.

Mineápolis, el epicentro

La manifestación más numerosa volvió a registrarse en Mineápolis, donde decenas de miles tomaron las calles. Organizadores informaron que hubo más de mil acciones de protesta en ciudades y pueblos del país.

En Hyattsville, Maryland, alrededor de mil personas leyeron los nombres de víctimas mortales a manos de agentes migratorios, incluido el de la mujer abatida por un agente de ICE, quien le disparó tres veces casi a quemarropa.

Las consignas se repitieron desde Texas hasta Alaska, y de Hawái a Florida, llegando incluso a pequeños poblados como Whitefish, Montana.

Pancartas en español y en inglés exigían “Fuera ICE”, “Dejen de deportar vecinos y amigos” y “No al fascismo”.

El reclamo llega a Hollywood

La inconformidad también se hizo visible en la gala de los Globos de Oro, donde varias estrellas portaron botones con las leyendas “Fuera ICE” y “Be Good”, en honor a la mujer asesinada en Mineápolis. Entre ellos destacaron Mark Ruffalo, Wanda Sykes y Natasha Lyonne.

