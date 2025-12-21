Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G8s_Pi_KM_Wo_A_Ay_Ld2_417635d8d9
Nacional

Semar asegura 30 kilos de presunta cocaína en Acapulco

La Marina localizó 30 kilogramos de presunta cocaína en aguas de Acapulco durante recorridos de vigilancia; no hubo detenidos

  • 21
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró 30 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Acapulco, Guerrero, como resultado de labores de vigilancia marítima en el Océano Pacífico.

De acuerdo con un comunicado oficial, el hallazgo fue realizado por personal de la Octava Región Naval, en funciones de Guardia Costera, durante recorridos de patrullaje en aguas del puerto guerrerense.

Localizan bulto con paquetes tipo ladrillo

La dependencia informó que los efectivos localizaron un bulto tipo costalilla flotando en el mar. Al inspeccionarlo, encontraron en su interior 30 paquetes tipo ladrillo que contenían polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína.

G8sPiLtWYAA049M.jfif

Tras el aseguramiento, la presunta droga fue trasladada para su resguardo y análisis correspondiente.

Las costalillas con la sustancia asegurada fueron puestas a disposición de la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La Semar precisó que durante este operativo no se registraron personas detenidas.

Parte de la Estrategia Nacional de Seguridad

G8sPiKOXgAALs_l.jfif

La Secretaría de Marina destacó que este aseguramiento forma parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y del trabajo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad y la justicia en el estado de Guerrero.

Asimismo, la dependencia reiteró su compromiso con las familias mexicanas para combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nota_escena_nodal_674ae543bf
Christian Nodal anuncia su gira Pal Cora Tour 2026
Whats_App_Image_2025_12_18_at_12_26_19_AM_c4f6272355
Vaqueros de la Preparatoria 2 de la UANL… ¡Aprobados!
nacional_gober_baja_califonia_bc746daa96
Libra Marina del Pilar revocación del mandato
publicidad

Últimas Noticias

f2_3dccc40eb7
Impulsan autonomía de mujeres con taller de autoconstrucción
volcadura_tamps_trailer_993034381e
Vuelca tráiler con carga de fresas en carretera Tula-Victoria
EH_CONTEXTO_2025_12_22_T122114_330_8c6b93a330
Regios vivirán una Navidad con clima caluroso
publicidad

Más Vistas

Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
publicidad
×