Semar asegura 30 kilos de presunta cocaína en Acapulco

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró 30 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Acapulco, Guerrero, como resultado de labores de vigilancia marítima en el Océano Pacífico.

De acuerdo con un comunicado oficial, el hallazgo fue realizado por personal de la Octava Región Naval, en funciones de Guardia Costera, durante recorridos de patrullaje en aguas del puerto guerrerense.

Localizan bulto con paquetes tipo ladrillo

La dependencia informó que los efectivos localizaron un bulto tipo costalilla flotando en el mar. Al inspeccionarlo, encontraron en su interior 30 paquetes tipo ladrillo que contenían polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína.

Tras el aseguramiento, la presunta droga fue trasladada para su resguardo y análisis correspondiente.

Las costalillas con la sustancia asegurada fueron puestas a disposición de la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco, con el fin de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

La Semar precisó que durante este operativo no se registraron personas detenidas.

Parte de la Estrategia Nacional de Seguridad

La Secretaría de Marina destacó que este aseguramiento forma parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y del trabajo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad y la justicia en el estado de Guerrero.

Asimismo, la dependencia reiteró su compromiso con las familias mexicanas para combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región del país.

