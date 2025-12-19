Impulsan participación ciudadana con su primer 'Círculo Regio'

REGIOPODER realizó su primer “Círculo Regio”, un espacio de diálogo ciudadano enfocado en la calidad del aire, que reunió a más de 80 personas entre jóvenes, estudiantes y ambientalistas interesados en mejorar las condiciones ambientales del estado.

El encuentro fue encabezado por Nesib Inayeh, consejero de REGIOPODER, y tuvo como eje principal informar a la ciudadanía sobre una consulta popular que busca reunir 100 mil firmas para impulsar la aplicación de normas internacionales que reduzcan los daños a la salud provocados por la contaminación.

Durante la jornada, los asistentes compartieron preocupaciones sobre la situación ambiental en Nuevo León y coincidieron en la urgencia de actualizar las políticas públicas en materia de aire limpio, marcando así el inicio de una serie de encuentros ciudadanos que buscan convertir la participación en acciones concretas.





Comentarios