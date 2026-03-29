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Escena

Planea Maribel Guardia tatuarse en honor a su hijo Julián

La actriz busca rendir tributo con un diseño inspirado en una marca significativa, mientras pide ayuda a sus seguidores para elegir ubicación

  • 29
  • Marzo
    2026

A casi tres años de la muerte de Julián Figuerio, hijo de Maribel Guardia, la actriz anunció que planea hacerse un tatuaje en honor a él.

Para esto, la mexicana pidió ayuda a sus seguidores para decidir la parte del cuerpo que llevará el tatuaje, el cual estará inspirado en una marca significativa que tenía su hijo en la mano.

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia explicó que este tatuaje es parte de su proceso de duelo y con el cual busca mantener vivo el recuerdo de Julián de una manera permanente.

En su publicación, la actriz explicó que abrir la decisión a sus seguidores también representa una forma de sentirse respaldada y de reconocer el papel de sus fans en su proceso de recuperación emocional tras el fallecimiento de su hijo.

El tatuaje que planea hacerse Maribel representa un “espíritu santo”, el cual estará basado en una marca que tenía Julián.

Según lo compartido en su publicación, esta marca se originó después de un golpe y tenía la forma de una paloma.

Tras el fallecimiento de su hijo, este símbolo adquirió para ella un significado espiritual.

En el video, Maribel expresó que su intención es realizarse el tatuaje en el pecho, aunque también contempla las opciones de hacerlo en el antebrazo o la mano.

Sin embargo, esta decisión aún no es definitiva, como tampoco la del diseño, pues mencionó que también baraja la opción de incorporar dos alas y el nombre de Julián junto al símbolo para acentuar el homenaje, pero aún está a la espera de sugerencias y comentarios de su comunidad para determinar la mejor opción.


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