Submarino soviético hundido sigue filtrando radiación

A casi cuatro décadas del fin de la Guerra Fría, el mítico submarino soviético K-278 Komsomolets, que yace a dos kilómetros de profundidad, continúa emitiendo material radiactivo al ecosistema marino, según revela un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Hundido en 1989 tras un incendio a bordo, los restos del Komsomolets no solo albergan un reactor nuclear, sino también dos torpedos con ojivas nucleares.

Pese a la presión aplastante y la oscuridad permanente del abismo noruego, la investigación confirma que el blindaje del reactor ha cedido, permitiendo la fuga de contaminantes radiactivos que se han mantenido activos por décadas.

El Komsomolets no era un submarino cualquiera; su estructura de titanio le permitía descender a niveles abisales.

Sin embargo, tras su trágico final en 1989, se convirtió en una "bomba de tiempo" en la profundidad.

Junto al reactor, dos ojivas nucleares reposan en el lecho marino, desafiando la corrosión y la presión extrema mientras los científicos monitorean la dispersión de los contaminantes en las corrientes profundas.

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