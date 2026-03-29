Temores por guerra en Irán hace caer 4,5% la bolsa de Tokio

La Bolsa de Tokio abrió este lunes con una fuerte caída superior al 4.5%, arrastrada por la incertidumbre global ante una posible escalada del conflicto en Medio Oriente y sus efectos en el suministro energético.

Apenas 20 minutos después del inicio de operaciones, el índice Nikkei 225 retrocedía un 4.52%, equivalente a 2,414.80 puntos, para ubicarse en 50,958.27 unidades. En paralelo, el Topix también caía un 4.27%, reflejando pérdidas generalizadas en el mercado.

El desplome ocurre en medio de crecientes tensiones por el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, así como reportes sobre un posible incremento de tropas estadounidenses en la región.

Entre las empresas más afectadas destacó Toyota, que cayó más de 5%, mientras Honda registró pérdidas cercanas al 4%. En el sector tecnológico, Advantest se desplomó más de 7%, seguida por Tokyo Electron y Disco, con caídas cercanas al 3%.

El sector financiero tampoco escapó al impacto, con Mitsubishi UFJ Financial Group perdiendo más del 3%, mientras SoftBank se hundía casi un 8%. En contraste, empresas como Sony y Nintendo mostraron descensos más moderados.

La jornada refleja el nerviosismo de los mercados internacionales ante el impacto que un conflicto prolongado podría tener en los precios de la energía y en la estabilidad económica global.

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