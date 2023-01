'Poncho' Herrera desmiente cobro millonario por regresar RBD

Recientemente una revista de espectáculos informó que el actor no regresó a la agrupación porque no le dieron la cifra de 10 millones de dólares.

El actor Alfonso Herrera se manifestó en redes sociales para desmentir rumores, luego de que una revista de espectáculos asegurara que 'Poncho Herrera´, como también se le conoce, no había querido regresar a RBD debido a que no habían aceptado pagarle la gran suma de 10 millones de dólares.





El anuncio del regreso a los escenarios de RBD emocionó a sus fans, que desde su separación, siempre soñaron con este momento; sin embargo, la celebración no pudo ser completa porque también se dijo que Poncho Herrera no participaría.



Una revista de espectáculos de circulación nacional aseguró en su portada que 'Poncho' Herrera no estaría en la gira de RBD, porque no le dieron lo que 'pidió', ya que presuntamente quería cobrar 10 millones de dólares.



Y agregó una presunta cita textual que el artista había dicho: 'A mí los fans me valen ma..'



Ante estos señalamientos, el exRBD 'rompió el silencio' para expresar que lo que decía la revista era un invento.

'Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones', escribió 'Poncho' en un hilo de Twitter.

Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.



Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023





Agregó que siempre le deseará lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde. De la misma forma en que sus compañeros lo han apoyado absolutamente en todo, cosa que aprecia profundamente.





Para 'Poncho' Herrera, RBD significó y significa perseguir tus sueños y ser congruente con lo que uno quiere en la vida, 'algo que intento día a día… a veces lo logro y a veces aprendo'.



Finalmente, agradeció eternamente a sus fans por tanto apoyo y cariño, además de desear un feliz 2023.



Los fans que reaccionaron a la publicación apoyaron su decisión de no participar en la gira de RBD y señalaron que la vida está hecha de ciclos, y Rebelde siempre tendrá un lugar especial en sus corazones.