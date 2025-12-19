Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
eua_venezuela_guerra_eb7e927224
Internacional

Trump no descarta armar una guerra con Venezuela

Donald Trump afirmó que no descarta un conflicto armado con Venezuela mientras su gobierno intensifica el bloqueo a petroleros ligados al régimen de Maduro

  • 19
  • Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela al reconocer que esa opción no está fuera de la mesa, en medio de una ofensiva creciente contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“No lo descarto, no”, dijo en una entrevista telefónica.

Además advirtió que continuarán las incautaciones de petroleros vinculados con el país sudamericano.

Más presión sobre el régimen de Maduro

En los últimos días, la Casa Blanca endureció su postura y ordenó un “bloqueo” a los buques sancionados que entran y salen de Venezuela.

Como parte de esta estrategia, Estados Unidos incautó recientemente un petrolero cerca de costas venezolanas y ha realizado múltiples operativos marítimos.

La administración Trump sostiene que estas acciones están dirigidas contra embarcaciones ligadas al narcotráfico y acusa al régimen venezolano de utilizar recursos petroleros para financiar actividades ilícitas.

Además, Washington ha señalado que no permitirá que esos buques continúen navegando sin consecuencias.

“Si son lo suficientemente insensatos como para navegar, volverán a uno de nuestros puertos”, advirtió Trump al referirse a futuras incautaciones.

¿Derrocar a Maduro, el objetivo?

Al ser interrogado sobre si su meta final es sacar del poder a Nicolás Maduro, Trump evitó dar una respuesta directa.

“Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, dijo, sin ofrecer mayores detalles.

El mandatario también reconoció que la escalada podría derivar en un escenario de guerra, aunque se negó a profundizar en ese punto.

“No lo discuto”, respondió, insistiendo en que la presión continuará.

En paralelo, Trump defendió sus políticas económicas durante un mensaje nacional en horario estelar, donde anunció un “dividendo guerrero” de 1,776 dólares para cerca de un millón y medio de miembros de las fuerzas armadas, con motivo del aniversario de la fundación del país.

Sobre el sistema de salud, arremetió contra las grandes aseguradoras y planteó que los ciudadanos puedan contratar directamente sus seguros, en un contexto en el que millones de estadounidenses enfrentarán aumentos en sus primas el próximo año.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Tren_9b5c060d4a
Trump quiere que tripulaciones mexicanas en EUA hablen inglés
e1e1febedd09f3378a2243e5f523a0251007a95b_5240b6fdf1
Sanciona EUA a familiares de Maduro por ‘narcocorrupción’
EUA_Marco_Rubio_cierre_oficinas_cambio_del_Estado_b13391d419
Rubio defiende la política de Trump en Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

joshua_vence_a_paul_c393e2c125
El boxeador británico Anthony Joshua sale victorioso vs Jake Paul
Playa_archivo_ec535e589b
México advierte de seis playas donde no es seguro nadar
nota_escena_arjona_cd5be5a939
Ricardo Arjona regresa a México tras años de ausencia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×