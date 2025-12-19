Trump no descarta armar una guerra con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela al reconocer que esa opción no está fuera de la mesa, en medio de una ofensiva creciente contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“No lo descarto, no”, dijo en una entrevista telefónica.

Además advirtió que continuarán las incautaciones de petroleros vinculados con el país sudamericano.

Más presión sobre el régimen de Maduro

En los últimos días, la Casa Blanca endureció su postura y ordenó un “bloqueo” a los buques sancionados que entran y salen de Venezuela.

Como parte de esta estrategia, Estados Unidos incautó recientemente un petrolero cerca de costas venezolanas y ha realizado múltiples operativos marítimos.

La administración Trump sostiene que estas acciones están dirigidas contra embarcaciones ligadas al narcotráfico y acusa al régimen venezolano de utilizar recursos petroleros para financiar actividades ilícitas.

Además, Washington ha señalado que no permitirá que esos buques continúen navegando sin consecuencias.

“Si son lo suficientemente insensatos como para navegar, volverán a uno de nuestros puertos”, advirtió Trump al referirse a futuras incautaciones.

¿Derrocar a Maduro, el objetivo?

Al ser interrogado sobre si su meta final es sacar del poder a Nicolás Maduro, Trump evitó dar una respuesta directa.

“Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, dijo, sin ofrecer mayores detalles.

El mandatario también reconoció que la escalada podría derivar en un escenario de guerra, aunque se negó a profundizar en ese punto.

“No lo discuto”, respondió, insistiendo en que la presión continuará.

En paralelo, Trump defendió sus políticas económicas durante un mensaje nacional en horario estelar, donde anunció un “dividendo guerrero” de 1,776 dólares para cerca de un millón y medio de miembros de las fuerzas armadas, con motivo del aniversario de la fundación del país.

Sobre el sistema de salud, arremetió contra las grandes aseguradoras y planteó que los ciudadanos puedan contratar directamente sus seguros, en un contexto en el que millones de estadounidenses enfrentarán aumentos en sus primas el próximo año.

