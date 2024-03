Premios Óscar 2024: Categoría 'Mejor Película'

En los últimos años esta apuesta no ha sido tan sencilla u obvia, ya que títulos como Parásitos (2019) y Coda (2021) han sorprendido a más de uno. En esta edición, la favorita es Oppenheimer, pero con este antecedente no se podría descartar a Pobres criaturas, Anatomía de una caída o American Fiction, que también están en la contienda.



AMERICAN FICTION

Thelonious “Monk” Ellison es un escritor frustrado, ya que, mientras su carrera se ha estancado, ve cómo otros triunfan con obras llenas de clichés, por lo que se traiciona y escribe bajo un pseudónimo que lo hará cuestionar sus principios. Tiene 5 nominaciones.



ANATOMÍA DE UNA CAÍDA

La producción francesa ganó la Palma de Oro de Cannes y tiene 5 nominaciones al Óscar. Retrata a Sandra, una escritora que vive aislada junto a su familia en un bosque en Los Alpes, y que será sospechosa luego de que encuentren muerto a su esposo Samuel.



BARBIE

La llegada de la afamada muñeca a la pantalla grande fue un éxito de taquilla y le alcanzó para 5 nominaciones, aunque no faltaron los reclamos por no considerar a su protagonista, Margot Robbie, ni a Greta Gerwig en la categoría de Dirección.

LOS QUE SE QUEDAN

Una conmovedora cinta navideña en la que un profesor y la cocinera de la escuela tienen que hacerse cargo de los alumnos que no tienen a dónde ir en las vacaciones. El director Alexander Payne logró que su cinta obtuviera 5 nominaciones.





LOS ASESINOS DE LA LUNA

Una vez más, Martin Scorsese se hace presente con múltiples nominaciones, obteniendo 10, entre las que se incluyen Fotografía, para el mexicano Rodrigo Prieto. Miembros de la tribu Osage son asesinados en circunstancias misteriosas, lo que desencadena una investigación del FBI.

MAESTRO

Un vistazo a la muy complicada relación del músico Leonard Bernstein con la actriz Felicia Montealegre. El filme tiene 7 nominaciones, entre ellas la de Bradley Cooper en la categoría de Mejor Actor, pero probablemente el elenco se irá sin ninguna estatuilla a casa.







OPPENHEIMER

La historia del Proyecto Manhattan para la fabricación de la bomba atómica se perfiló desde un inicio como protagonista de la temporada de premios; ya ganó categorías principales del BAFTA, Globos de Oro y SAG, entre otras. Con sus 13 nominaciones al Óscar, es la gran favorita de la velada.





VIDAS PASADAS

Ganadora como Mejor Película en los Independent Spirit Awards, la cinta en la que Nora y Hae Sung, que sostienen una amistad en su infancia, y se reencuentran 20 años después, ha resultado en una refrescante propuesta con muy buen recibimiento del público.





POBRES CRIATURAS

La ganadora del León de Oro en Venecia ha tenido un excelente recibimiento de la crítica, que le vale para 11 nominaciones en esta edición del Óscar. Es la historia de Bella Baxter, una joven que es revivida por un brillante científico y que huye con un hombre para aprender a vivir.

ZONA DE INTERÉS

Obtuvo el Premio del Jurado en Cannes, y fue ganadora del BAFTA como Mejor Película Británica. La historia retrata a la familia de un comandante de Auschwitz que tiene una vida de ensueño en una hermosa casa al lado del campo de concentración; tiene 5 nominaciones al Óscar.





