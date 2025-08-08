Cerrar X
Nuevo León

'NL será sede de un juego de repechaje del Mundial': Samuel

El gobernador Samuel García adelantó que Nuevo León sería sede de un partido del repechaje intercontinental del Mundial 2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó este viernes que el estado sumará un partido más a su agenda del Mundial 2026, presuntamente correspondiente al repechaje intercontinental que definirá las últimas plazas para la Copa del Mundo.

“Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del mundial. Cinco juegos oficiales en la mejor sede ¡ponte nuevo, ponte mundial!”, publicó el mandatario.

Hasta ahora, la FIFA ha confirmado que el Estadio BBVA de Monterrey albergará cuatro partidos oficiales: tres de fase de grupos y uno de octavos de final.

Además, el Parque Fundidora será escenario de un Fan Fest de 40 días con actividades culturales, pantallas gigantes y espacios interactivos para miles de aficionados.

Qué es el repechaje intercontinental

El torneo de repechaje reunirá a seis selecciones de diferentes confederaciones para disputar cuatro partidos, de los cuales saldrán los dos últimos clasificados al Mundial.

Estos encuentros están programados para marzo de 2026, aunque las sedes aún no han sido confirmadas por la FIFA.

México compartirá la organización de la Copa Mundial con Estados Unidos y Canadá.

Cabe señalar que el partido inaugural se disputará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, mientras que la final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

El sorteo y la cuenta regresiva

La FIFA informó que el sorteo oficial para definir los grupos se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en Las Vegas, Nevada.

Este evento marcará el inicio formal de la cuenta regresiva para la mayor fiesta del fútbol.


