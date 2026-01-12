Presentan a la primera Barbie autista: este es el modelo

La compañía de juguetes Mattel lanzó oficialmente este lunes su primera muñeca Barbie con autismo, un nuevo modelo que busca promover la inclusión, la representación y la empatía a través del juego, al reflejar distintas formas en que las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) experimentan y se relacionan con el mundo.

La muñeca forma parte de la colección Barbie Fashionistas, una línea que reúne más de 175 estilos con diversidad de tonos de piel, tipos de cuerpo, condiciones médicas y discapacidades, como síndrome de Down, diabetes tipo 1, sordera y ceguera.

En esta ocasión, el diseño fue desarrollado durante más de 18 meses en colaboración con la Autistic Self Advocacy Network (ASAN), una organización dirigida por y para personas autistas.

Diseño inclusivo y asesorado

La Barbie con autismo cuenta con detalles específicos que buscan una representación respetuosa y realista.

Entre ellos destaca su mirada ligeramente desviada, pensada para reflejar cómo algunas personas con TEA evitan el contacto visual directo, así como la articulación en codos y muñecas que permite representar movimientos repetitivos, como el aleteo de manos.

Además, incluye accesorios diseñados para atender la sensibilidad sensorial, como auriculares con cancelación de ruido, un fidget spinner rosa para reducir el estrés y una tableta que simboliza herramientas de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), basadas en símbolos.

La muñeca viste un vestido holgado de rayas moradas, confeccionado para minimizar el contacto de la tela con la piel, y zapatos planos que facilitan la estabilidad y el movimiento.

Voces a favor de la inclusión

Jamie Cygielman, directora global de muñecas de Mattel, señaló que la empresa se siente orgullosa de presentar esta Barbie, ya que “ayuda a ampliar lo que significa la inclusión en el mundo del juguete y más allá, porque cada niño merece verse reflejado en Barbie”.

En España, la influencer Noemí Navarro, fundadora de la plataforma Madretea y madre de un niño autista, colaboró con Mattel como embajadora del lanzamiento y participó en un video donde compartió su reacción al conocer la muñeca.

Navarro destacó la importancia de que sea vista “como una más”, integrada de manera natural en el juego infantil para fomentar la comprensión de la neurodiversidad.

La empresa también informó que donará más de mil unidades a hospitales pediátricos especializados en autismo.





